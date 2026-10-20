Duble yumurtanın tanesi 4,20 lira

VEYSEL AĞDAR

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezleri Afyon ve Kayseri’de 5 Ekim’de gerileyen yumurta fiyatları, 19 Ekim itibarıyla tüm çeşitlerde 30’ar kuruş yükseldi. Buna rağmen fiyatlar 21 Eylül seviyelerinin 10 kuruş altında kaldı.

Afyon’da 5 Ekim’de 3,80 liraya kadar gerileyen duble yumurtanın fiyatı, 19 Ekim’de 4,10 liraya yükseldi. Eski ana yumurta 3,70 liradan 4 liraya, yeni ana yumurta 3,50 liradan 3,80 liraya çıktı. Yarka yumurtanın fiyatı 3,30 liradan 3,60 liraya yükselirken piliç yumurta 2,60 liradan 2,90 liraya, kılavuz yumurta ise 2,20 liradan 2,50 liraya ulaştı.

Kayseri’de de benzer bir fiyat hareketi görüldü. Duble yumurta 4 liradan 4,30 liraya, eski ana yumurta 3,90 liradan 4,20 liraya yükseldi. Yeni ana yumurtanın fiyatı 3,80 liradan 4,10 liraya çıkarken yarka yumurta 3,30 liradan 3,60 liraya ulaştı. Piliç yumurta 2,85 liradan 3,15 liraya, kılavuz yumurta ise 2,35 liradan 2,65 liraya yükseldi.

İki haftada yaşanan 30 kuruşluk artışa karşın fiyatlar, 21 Eylül seviyelerine henüz ulaşamadı. 19 Ekim itibarıyla Afyon’da tüm yumurta çeşitlerinin fiyatları 21 Eylül’e göre 10 kuruş, Kayseri’de ise duble, yeni ana, yarka ve kılavuz yumurtanın fiyatları 5 kuruş daha düşük kaldı. Kayseri’de eski ana ve piliç yumurta fiyatları ise 21 Eylül seviyesine geri döndü.

Girdi maliyetlerinin her geçen gün artmasına karşın yumurta fiyatlarının geçen yılın bile altında kaldığına dikkat çeken üreticiler, fiyatların dönem dönem yükselse de kalıcı bir toparlanma sağlanamadığını kaydettiler. Özellikle yem başta olmak üzere maliyetlerin her geçen gün artmasına rağmen yumurta fiyatlarının geçen yılın rakamlarının bile altında kaldığını vurgulayan üreticiler, günü kurtarmak için üretime devam ettiklerini sözlerine eklediler.