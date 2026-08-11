Duble yumurtanın tanesi toptanda 4,1 liraya yükseldi

VEYSEL AĞDAR

Türkiye’nin önemli yumurta üretim bölgeleri arasında yer alan Afyon ve Kayseri’de üretici fiyatları son üç haftada tüm ürün gruplarında arttı. Afyon Başmakçı’da yumurta fiyatları 13 Temmuz’dan 10 Ağustos’a kadar 1,30 lira yükselirken, Kayseri’deki artış 1,25 lirayı buldu. Başmakçı’da duble yumurtanın adet fiyatı 13 Temmuz’da 2,80 lirayken, 10 Ağustos itibarıyla 4,10 liraya çıktı. Kayseri’de ise 2,80 liradan 4,05 liraya yükseldi. Her iki bölgede de fiyat artışları son üç haftaya yayıldı. İlk hafta yaklaşık 30 kuruşluk artışın ardından, son iki haftada fiyatlar haftalık 50’şer kuruş yükseldi. Duble yumurtanın fiyatı Başmakçı’da en son 27 Mayıs’ta 4,10 lirayı görmüştü. Ardından düşüşe geçen fiyat, 13 Temmuz’da 2,80 liraya kadar gerilemişti. Böylece yaklaşık üç ayın ardından duble yumurtanın adet fiyatı yeniden 4,10 liraya çıktı.

Perakende 1 kolisi 210 lira

Üretici fiyatlarındaki artış henüz perakende fiyatlara yansımadı. 30 adet orta boy yumurtanın fiyatı marketlere ve markalara göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 170 ila 210 TL arasında satılmakta. Yumurta fiyatları boyuta (M, L, XL) ve organik ya da gezen tavuk tercihlerine göre artış gösterebilir.