Düğün masraflarını takılar karşılıyor

MUSTAFA TÜYSÜZ

Türkiye’nin önemli düğün platformlarından Düğün.com ile KONDA Araştırma ve Danışmanlık iş birliğiyle gerçekleştirilen kapsamlı araştırmaya göre, düğün, söz-nişan, kına ve ev kurma dahil toplam evlilik maliyeti ortalama 1 milyon 800 bin TL’ye ulaştı.

Araştırma, çiftlerin yüzde 65’inin düğün masraflarını takılar sayesinde karşıladığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre düğün bütçeleri gelir segmentlerine göre ciddi farklılık gösteriyor. Alt segmentte toplam harcama 850 bin TL seviyesinde kalırken, orta segmentte bu rakam 2 milyon TL’ye, üst segmentte ise 4,3 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Özellikle düğün mekanı ve ev kurma maliyetleri bütçenin en büyük kalemlerini oluşturuyor.

Çiftlerin yaklaşık yarısı düğün masraflarında aile desteği alırken, yüzde 20’si banka kredisine başvuruyor. Düğün organizasyonlarının da çeşitlendiği görülüyor. İsteme, söz-nişan, kına gecesi, bekarlığa veda ve after parti gibi etkinliklerle birlikte çiftler ortalama 2 ila 3 ayrı organizasyon düzenliyor.

Genç Z kuşağı daha kalabalık düğün istiyor

Araştırma sonuçlarına göre genç kuşak geleneksel düğün alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor. 2025 yılında düğünlerde ortalama davetli sayısı 530 kişi olarak ölçülürken, Genç Z kuşağı’nin daha kalabalık düğünleri tercih ettiği belirlendi. En fazla düğün Ağustos ve Eylül aylarında yapılırken, tarihlerin büyük ölçüde bayram takvimine göre şekillendiği görüldü.

En çok tercih edilen düğün mekanları sırasıyla düğün salonları, kır mekanları, balo-davet salonları ve oteller oldu. İkramlarda ise atıştırmalık tabakları ilk sırada yer aldı. Araştırmaya göre düğünlerin yüzde 19’u alkollü organize edilirken, alkollü menü tercihi Y kuşağın’de daha yaygın.

Çiftlerin yüzde 15’i ise iki ayrı düğün yapıyor. Büyük şehirlerde yaşayan çiftlerin ikinci düğünü genellikle memleketlerinde gerçekleştirdiği ifade edildi.

Gelinler tek gelinlikle yetinmiyor

Düğün harcamalarında dikkat çeken kalemlerden biri de gelinlik oldu. Ortalama gelinlik harcaması 45 bin TL’ye ulaşırken, gelinlerin yüzde 40’ının düğün günü en az iki farklı gelinlik giydiği ortaya çıktı. Gelin adaylarının yarısı gelinliğini satın alırken, diğer yarısı kiralama yöntemini tercih ediyor.

Fotoğraf ve video çekimleri için ortalama 30 bin TL bütçe ayrılırken, çiftlerin yüzde 63’ü dış mekan çekimi yaptırıyor. Gelin adaylarının yüzde 95’i ise düğün günü profesyonel kuaför hizmeti alıyor.

Fiziksel davetiye hâlâ vazgeçilmez

Dijitalleşmeye rağmen fiziksel davetiyeler önemini koruyor. Araştırmaya göre çiftlerin yüzde 91’i basılı davetiye tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 67’si ise misafirlerine nikah şekeri veya hediyelik dağıtıyor.

Tanışma biçimlerinde ise sosyal çevre öne çıkıyor. Çiftlerin büyük bölümü okul, iş veya arkadaş ortamında tanışırken, aile ve akraba aracılığıyla tanışanların oranı yüzde 16 olarak ölçüldü. Teknoloji kullanımında kuşak farkı dikkat çekerken, Genç Z kuşağı sosyal medya üzerinden tanışmayı tercih ederken Y kuşağı arkadaşlık uygulamalarını daha fazla kullanıyor.

Yeni evlilerin yüzde 66’sı kirada

Araştırma, evlilik sonrası yaşam koşullarına ilişkin dikkat çekici veriler de ortaya koydu. Türkiye’de yeni evlenen çiftlerin yüzde 66’sı kiralık evde yaşamaya başlıyor. Kendi evine geçenlerin oranı yüzde 30’da kalırken, yüzde 4’lük kesim ailesiyle yaşamayı sürdürüyor.

Balayı ise çiftlerin büyük çoğunluğu için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 79’u balayına çıkarken, yüzde 66’sı yurt içini, yüzde 30’u yurt dışını tercih ediyor.Y kuşağında yurt dışı balayı oranının daha yüksek olduğu dikkat çekiyor.

Araştırma, 2025 yılında evlenen 1.060 çiftle telefon, e-posta ve SMS aracılığıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 62’sini kadınlar, yüzde 38’ini erkekler oluşturdu.