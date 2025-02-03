İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 2025 yılına ilişkin verilerin sektörün daha hareketli bir yıl geçireceğini işaret ettiğini belirterek, "2023 ve 2024 yıllarında gözlemlediğimiz artış trendinin devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

İstanbul'da 1300 düğün salonu var

Sönmez, İstanbul'da yaklaşık 1300 düğün salonunda vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde düğün sektörünün büyük yara aldığını hatırlatan Sönmez, düğün salonu işletmecilerinin, pandemi nedeniyle neredeyse 2 yıl boyunca faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Sönmez, bu dönemde hem işletmeciler hem de çiftlerin zorluklar yaşadığını belirterek, "Ancak 2024 yılı itibarıyla toparlanma süreci tamamlandı. Çiftlerin düğün kültürüne olan ilgisi, Anadolu'nun sosyal dayanışma geleneğini yaşatmaya devam ettiğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Pandemi sonrası düğün sektörünün yeniden hareketlendiğini belirten Sönmez, "2024 yılı sektörümüz için toparlanma yılı oldu. 2025 yılında daha da güçlü bir ivme bekliyoruz." dedi.

Sönmez, 2024 yılında Türkiye genelinde düğün sayılarında yüzde 20 ile 25 oranında artış yaşandığını kaydederek, "İstanbul'da 2023 yılında 116 bin düğün yapılırken, bu sayı 2024'te yüzde 20 artışla 140 binlere yaklaştı. Düğünler, sadece sosyal bir etkinlik değil, ekonomiye de büyük katkı sağlıyor. Bir düğün organizasyonu, yüzlerce sektöre iş hacmi oluşturuyor. Bu nedenle düğün sektörü ekonominin canlılığı açısından kritik bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Düğün sektöründen KDV indirimi çağrısı geldi

Adem Sönmez, düğün salonlarında uygulanan yüzde 20 KDV oranının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Düğün salonlarının eğlence sektörü olarak sınıflandırıldığı için KDV oranının yüzde 20 seviyesinde tutulduğunu anlatan Sönmez, "Oysa düğün sektörü, Anadolu'nun sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin bir yansımasıdır. Düğünler, bir aile kurmanın ilk adımıdır ve bu süreçte çiftlerin desteklenmesi gerekir." diye konuştu.

Sönmez, KDV oranının yüzde 10'a düşürülmesinin hem işletmelerin maliyetlerini azaltacağını hem de çiftlere önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

KDV indiriminin işletmelerin fiyatlarını da düşüreceğini dile getiren Sönmez, "Bu indirim, sektörümüz açısından tarihi bir adım olacaktır. Yeni evlenecek çiftlere daha uygun fiyatlarla hizmet sunulması mümkün hale gelir. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu konuda bir çağrımız var; evlilik kredisi gibi politikalarla çiftlere destek sunulurken KDV oranındaki indirimin de göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Düğün sektörü, ekonomik hareketliliğin en önemli motorlarından biri"

Sönmez, 2025 yılına dair beklentilere değinerek, çiftlere erken rezervasyon çağrısında bulundu.

Şu anda ön rezervasyonların başladığını vurgulayan Sönmez, "Çiftlerin düğün tarihlerini erkenden planlaması, hem bütçelerini daha verimli kullanmalarını sağlar hem de fiyat değişikliklerinden etkilenmelerini önler. 2025 yılına ilişkin veriler, sektörün daha hareketli bir yıl geçireceğini işaret ediyor. 2023 ve 2024 yıllarında gözlemlediğimiz artış trendinin devam edeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Sönmez, düğün sektörünün ekonomideki rolüne de dikkati çekerek. "Bir düğün organizasyonu 142 farklı sektörü harekete geçiriyor. Çiçekçiden fotoğrafçıya, pastacıdan dekorasyon firmalarına kadar yüzlerce işletme düğünlerden gelir elde ediyor. Bu nedenle düğün sektörü, ekonomik hareketliliğin en önemli motorlarından biridir." ifadelerini kullandı.

"Parlayıcı ve yanıcı maddelere yasak getirdik"

Sektördeki güvenlik standartlarını artırmak için alınan tedbirlerden de bahseden Sönmez, Irak'ta yaşanan elim kaza sonrası İstanbul'daki düğün salonları için yeni bir düzenlemeye gittiklerini kaydetti.

Sönmez, kapalı alanlarda yanıcı ve parlayıcı maddelerin kullanımını yasakladıklarını belirterek, "Bu karar, sektörün yüzde 90'ı tarafından kabul gördü ve uygulanmaya başlandı. Düğünlerde güvenlik en öncelikli meselemizdir. Bu tür riskleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." dedi.

“Evlilik kredisine destek çiftlere yardımcı olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisine tam destek verdiklerini belirten Sönmez, "Bu kredi, gençlerin evlilik yolunda karşılaştıkları maddi engelleri aşmalarına yardımcı olacak. Ancak kredinin şartlarının güncellenmesi ve daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, genç çiftlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.