Düğün sezonu başlıyor! Türkiye'nin en çok tercih edilen illeri hangisi?

Türkiye, dünyanın önde gelen lüks düğün organizatörlerinin buluşma platformu RSVP Konferansı'nda düzenlenen RSVP Gala Ödül Töreni'nde dünyanın “Favori Düğün Destinasyonu” seçildi.

RSVP, lüks düğün, parti ve resepsiyon dünyasını bir araya getiren, sempozyumlar, konferanslar, ödül törenleri ve networking etkinlikleri düzenleyen tanınmış bir platform. 2018'den beri yılda iki kez düzenlenen konferans, bu yıl İspanya'nın başkenti Madrid'te gerçekleşti.

20 kategoriden oluşan RSVP Global Awards, “Destinasyon” kategorisinde Türkiye'yi “Favori Destinasyon” ödülüne layık gördü. Törende, konferansın bir sonraki bahar 2-5 Nisan 2024’te İstanbul’da gerçekleştirileceği açıklandı. 30 ülkeden yaklaşık 250 katılımcının katıldığı konferansta sürdürülebilir organizasyonlar, markalaşma ve destinasyon düğün ve etkinlik sektöründeki trendler üzerine çeşitli sempozyumlar düzenlendi.

Türkiye'de en çok tercih edilen düğün destinasyonları

İstanbul ayrıca dünyanın önde gelen premium etkinlikleri için tercih edilen destinasyon kriterlerine uyan, dinamik, modern bir şehir olarak gösterildi. Konaklamadan gastronomiye birçok seçenek sunan dünyaca ünlü İstanbul, Bodrum, Antalya, Kapadokya, Göcek, Çeşme ve Fethiye, en çok tercih edilen lüks düğün ve parti destinasyonları arasında yer alıyor.