Dükkân kiraları esnafı da batırıyor! 4 yılda yüzde 300’lük artış, ürünlere zam olarak yansıdı

Konut kiralarındaki artışın önüne geçilemezken kira zam sınırından muaf tutulan iş yerlerinin kiraları da yüksek zamlar gördü. Dükkân ve mağaza kiraları son 4 yılda yüzde 300’den fazla arttı. Esnaf yüksek kiralarla mücadele ederken, yapılan artışlar ürünlere de zam olarak yansıdı.

Birleşik Markalar Derneği (BMD) emlak piyasasına kira müdahalesi çağrılarında bulunurken TESK ise “Mülk sahiplerinin fahiş artışlarının yanı sıra yüzde 20 stopaj vergisi de bizi mahvediyor. Bari vergi almayın” diyor.

Kiralar esnafı batıracak hale geldi

Eva Gayrimenkul Değerleme verilerine göre son bir yılda Türkiye genelinde işyeri kiraları yüzde 70’i aşan oranlarda arttı. Son 4 yılda ise bu oran yüzde 300’ü aştı.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Markalar Derneği, bu konuyla ilgili acil toplantı düzenleyip yasal düzenleme istemişti. Cumhuriyet’in haberine göre, kiraların esnafı batıracak hale geldiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanaatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise devletin en azından stopaj gelirinden vazgeçmesi gerektiğini söylüyor.

“Dükkan kiralarından çift vergi alınıyor”

Kiraların yüzde 20’si kadar da stopaj ödediklerini belirten Palandöken, “10 bin liralık kira aslında 12 bin lira oluyor. Mal sahibinden de kira vergisi alınıyor. Kamu aslında dükkân kirasından çift vergi almış oluyor. Bu verginin sıfırlanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştük bize ‘ilgileniyoruz’ dediler” diye konuştu.

"Kira zamlarına dayanılmıyor"

Kira artışları sebebiyle düzenli yerleşik esnaf kalmadığını belirten Palandöken şunları söyledi:

“Eskiden 10-20 yıldır aynı yerde iş yapan esnaf olurdu. Şimdi bu süre ortalama 3 yıla düştü. Çünkü zamlara dayanılmıyor. İşler iyi giderse mal sahibi fahiş zam istiyor, iyi gitmezse kirayı ödeyemiyor kapatıyorsun.”

“Esnaf kira artışları için düzenleme ve vergi indirimi istiyor”

Kira artışlarının süreceğini söyleyen Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı da esnafa vergi indirimi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Ek olarak, yerel yönetimlerin ticari bölgelerdeki kira artışlarını düzenlemek için gayrimenkul piyasasını daha yakından izlemesi ve gerekli düzenleyici müdahalelerde bulunması sorunun çözümünde etkili olabilir.”

Dükkan kiraları vatandaşın cebine yansıyor

İstanbul Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise “Eski kiracılar zamlı fiyatları ödeyemedikleri için hava parası alarak dükkânlarını devrediyor. Bu zamlar esnafın sattığı ürüne dolayısıyla sokaktaki vatandaşın cebine de yansıyor” diye konuşuyor.

“Esnaf mülk sahibinin vicdanına kaldı”

Kira konusunda ortalama bir fiyat belirtemediğini söyleyen Aşa, “Aynı sokakta bir dükkân 50 bin TL iken diğer dükkan sırf caddeye yakın diye 200 bin TL oluyor tamamen dükkân sahibinin insafına bağlı” diye konuştu.