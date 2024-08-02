Dün duyurmuştu: TCMB ilk ek TL depo alım ihalesini yaptı

TCMB, dün açıkladığı yeni sterilizasyon adımı olarak gün içi ek TL depo alım ihalelerinin ilkini yaptı.

Saat 11:00'de bir hafta vadeli 30 milyar TL'lik ihale açılırken, TCMB 13:45’te açtığı ek ihalede Pazartesi vadeli 120 milyar TL tutarında ek TL depo alım ihalesi yaptı.

Depo Alım ihalesinde ortalama faiz yüzde 50,00 oldu. TCMB'nin 120 milyar TL olarak belirlediği ihalede 21 milyar 064 milyon TL teklif gelirken, kazanan tutar 16 milyar 064 milyon TL oldu.

İhalede minimum faiz oranı yüzde 49,96, maksimum faiz oranı yüzde 50,00 seviyesinde oluştu.

TCMB, dün bankalara gönderdiği yazıyla, "Sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılması amacıyla 11:00-11:30 saatleri arasında düzenlenen TL depo alım ihalelerine ek olarak, gerekli görülen durumlarda gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılabilmesine" karar verildiğini duyurmuştu.