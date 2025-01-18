Dün Türkiye’ye ‘no’ diyen bugün yatırım planlıyor!

HANDAN SEMA CEYLAN

“KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2024” raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye’de değeri açıklanmayanlarla birlikte birleşme ve satın almaların 10,1 milyar dolar olduğu öngörüldü. Raporda 2024 yılında 475 işlem gerçekleştiği ve değeri açıklanan işlemlerin büyüklüğünün 5,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Önceki gün bir grup basın mensubu ile bir araya gelen KPMG Türkiye üst yönetimi, 2024’ü değerlendirirken, 2025 için de öngörülerde bulundu. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri ve Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, “Seçimler geride kaldı, Türkiye FATF’nin gri listesinden çıktı, enflasyondaki düşüşün de etkisiyle Türkiye’ye ilgi arttı” diyerek, Türkiye’ye ‘no’ diyenlerin artık değerlendirmeye aldığını belirtti.

“Özel sermaye fonlarının sağlık sektörüne ilgisi var”

İlhan Acar, örnek vererek, “Şimdiye kadar Türkiye’ye hiç bakmayan bir özel sermaye fonu endüstriyel üretim alanında faaliyet gösteren bir şirkete yatırım için gizlilik sözleşmesi imzaladı. Özel sermaye fonlarının sağlık sektörüne ilgisi var. Yabancılar sigorta ve tamamlayıcı sağlık alanına ilgi gösteriyorlar” dedi.

Özge İlhan Acar ayrıca, Alman bir oyuncunun Türkiye’de sigorta şirketlerine yatırım yapmak için çalışmalar yaptığını kaydetti. İlhan Acar’a göre bankacılık sektöründe de 2025 yılında birden fazla hareketlilik görülecek. Özge İlhan Acar, yabancıların, Türkiye’de ilgilendikleri sektörlerin başında teknoloji, oyun, yapay zeka, telekom, medya, endüstriyel üretim ve otomotivin geldiğini, bu sektörlere ilginin 2025’te sürmesini beklediklerini açıkladı.

“KOBİ’ler dolar bazında değerlerini bilmiyor”

Türkiye’nin hem Suriye yatırımları konusunda hem de İkinci Trump yönetimi sürecinde pozitif ayrışacağını öngördüklerini kaydeden Özge İlhan Acar, “Masadan kalkılan bazı birleşme ve satın almalarda işlerin geri döneceğini öngörüyoruz” dedi.

İzmir, Ankara ve Bursa’da ofisleri bulunduğunu, bunlara şimdi Adana’yı da eklediklerini bildiren Özge İlhan Acar, şu bilgileri verdi: “Anadolu’nun inanılmaz bir gücü var. Ancak KOBİ’lerimiz neredeyse dolar bazında değerlerini bilmiyorlar. Kur ve enflasyondan kaynaklı bir şekilde değerlerini yanlış ölçebiliyorlar. Üzerine çalışmamız gereken önemli bir konu bu.”

■ Rapordan satır başları

▶ 2024’te birleşme ve satın alma işlemlerinin büyüklüğü, değeri açıklanmayanlarla birlikte 10.1 milyar dolar oldu.

▶ Toplam 475 işlem gerçekleşirken, değeri açıklanan işlemlerin büyüklüğü 5.3 milyar dolara ulaştı.

▶ Türkiye’de birleşme ve satın alma işlem adedinde düşüş yaşansa da işlem hacminde rekor bir artış görüldü.

▶ Türkiye’nin 2023 yılı raporuna göre değeri açıklanan birleşme ve satın alma işlem hacmi 2,8 milyar dolar, açıklanmayan işlemlerle birlikte ise 7,5 milyar dolar olmuştu. Ekonomik reform politikaları ile 2024’te pozitif bir etki oldu ve işlem hacmi iki katına çıktı. Bu yıl da pozitif ivme sürecek.

▶ Mega anlaşma Hepsiburada’nın yüzde 65,4’ünün 1,1 milyar dolara Kazak Kaspi.kz tarafından satın alınması oldu. İkinci büyük ise ABD merkezli finansal yatırımcı General Atlantic’in Insider’a yaptığı 500 milyon dolarlık ileri aşama yatırım.