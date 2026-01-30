Dünya Altın Konseyi uyardı: 6 bin dolar konuşuluyor ama 2 şeye hazırlıklı olun!

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti John Reade, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada yatırımcıların iki şeye hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, “Birincisi, bu yıl volatilite yüksek olacak. İkincisi, piyasaya girmek isteyenler acele etmemeli; piyasanın oturmasını beklemeli” dedi. Altın piyasasında dünden bu yana düşüş yaşansa da ay boyunca görülen tarihi yükseliş, Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti John Reade’i bile şaşırttı. CNBC-e yayınında Berfu Güven'in sorularını yanıtlayan Reade, 2025 ve 2026’nın başında altın fiyatlarında görülen olağanüstü hareket karşısında piyasanın hazırlıksız yakalandığını söyledi.

40 yıldır altın piyasalarını izleyen Reade, “2025’in başında bana bu soru sorulsaydı, altının 4 bin dolara ulaşmasını bile beklemezdim; 5 bin 600 doları hiç beklemezdim” ifadelerini kullanırken, “Piyasa, 2025 ve 2026’nın başındaki altın fiyatlarındaki bu olağanüstü güç karşısında gerçekten şaşırdı” dedi. Reade, yatırımcıların iki şeye hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı: “Birincisi, bu yıl volatilite yüksek olacak. İkincisi, piyasaya girmek isteyenler acele etmemeli; piyasanın oturmasını beklemeli.”

Altında yeni oyuncular, yeni riskler

Altındaki yükselişin arkasında yatırımcı profilinin değiştiğine dikkat çeken Reade, son aylarda oynaklığın artmasının da bu dönüşümle bağlantılı olduğunu vurguladı. Reade’e göre “son birkaç aydır altındaki oynaklığın ve düzeltmelerin artabileceğini söylüyoruz çünkü altın alıcılarının profili değişti.”

“Geçen yılın ortasından itibaren Batılı yatırımcıların bireysel yatırımcılar ve hedge fonlar gibi kaldıraçlı yatırımcılar dahil – altına katılımı arttı” diyen Reade, bu grubun davranışına dikkat çekti: “Bu tür yatırımcılar altını hızlı alır ama fikirlerini de hızlı değiştirip satarlar; bu da volatilite yaratır.” Buna karşılık geçmişte altının ana alıcılarının merkez bankaları, gelişmekte olan ülke yatırımcıları ve mücevher talebi olduğunu hatırlatan Reade, “Bu talep çok daha kalıcıydı” dedi.

Trump faktörü altını yeniden parlatıyor

Batılı yatırımcıların altına dönüşünün kalıcı değil, döngüsel olduğunun altını çizen Reade, bu hareketun ABD siyasi döngüsüyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Reade’e göre “Trump yönetiminin söylemleri, tehditleri ve politikaları Batılı yatırımcıların altına bakışını ciddi şekilde değiştirdi.”

Daha düşük faiz beklentileri, Trump’ın atayacağı yeni Federal Reserve Başkanı ve ABD ekonomisine dair endişelerin altını yeniden cazip hale getirdiğini belirten Reade, “2025’in ortasında Batılı yatırımcılar gerçekten ‘partiye katıldı’; o noktadan sonra altını herkes almaya başladı” dedi.

“Dolar ve tahvile güven aşınıyorsa bu yıllar sürer”

Altındaki yükselişin kısa vadeli bir heyecan olmadığını vurgulayan Reade, ABD varlıklarına olan güvenin sorgulanmaya başlandığını söyledi. “ABD dolarına ve ABD tahvil piyasasına olan güvenin aşınmasının başındaysak, bu haftalar ya da aylar değil, yıllar sürecek bir süreçtir” diyen Reade, “Bu nedenle yatırım talebinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca güçlü kalması için birçok neden var” ifadelerini kullandı. Kurumsal yatırımcıların klasik hisse-tahvil dengesinin artık eskisi kadar koruma sağlamadığını fark ettiğini belirten Reade, bu nedenle altına daha fazla pay ayrıldığını söyledi.

“Fiyat değil davranış önemli”

Mevcut fiyat seviyelerinden alım konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Reade, “Altında önemli olan fiyat seviyesi değil, piyasadaki davranıştır” dedi. Şu anda bir düzeltme süreci yaşandığını belirten Reade, “Şu anda bir düzeltme içindeyiz ve ben düşen bıçağı yakalamaya çalışmazdım” uyarısında bulundu. Reade’e göre “Piyasanın bir–iki gün istikrar kazandığını görmeden bu düzeltmenin bittiğini söyleyemeyiz” ve “Ne zaman uzun vadeli alıcıların yeniden piyasaya güvenle döndüğünü görürsek, o zaman daha iyi bir giriş noktası oluşur”.

6 bin dolar konuşuluyor ama…

Altın için yeni seviyelerin artık daha yüksek sesle telaffuz edildiğini belirten Reade, “6 bin dolar artık psikolojik olarak konuşulan bir seviye haline geldi ama şu an hala mesafe var” dedi. “7 bin ve 10 bin dolar mümkün ama yakın vadede bana göre olası değil” diyen Reade, buna rağmen piyasanın kendisini de sık sık şaşırttığını kabul etti: "Geçen yıl 4 bini, bu yıl başında 5 bin 600’ü de beklemiyorduk.”

Merkez bankaları sahnede, Türkiye öncü

Reade, 2022’den sonra merkez bankalarının altın alımlarında net bir davranış değişimi yaşandığını vurguladı: “Merkez bankalarının altın alımlarında 2022’den sonra çok net bir davranış değişimi gördük” ve “Bu güçlü merkez bankası alımlarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyoruz”.

Türkiye’ye özel bir parantez açan Reade, “Türkiye, merkez bankası olarak altını yönetme biçimiyle oldukça özgün ve birçok açıdan öncü bir ülke” dedi. Türkiye’nin son yıllarda en istikrarlı altın alıcılarından biri olduğuna dikkat çeken Reade, “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde de altın rezervlerine ekleme yapmaya devam etmesine şaşırmam” ifadelerini kullandı. Reade, Türkiye’nin uyguladığı rezerv sistemine de dikkat çekti: “Türkiye, ticari bankaların tutmak zorunda oldukları bazı rezervleri Merkez Bankası’na altın olarak yatırmalarına izin veriyor. Bu nedenle Türkiye, altın rezervlerini yönetme biçimi açısından birçok ülkeden farklı.”

Kültür, yastık altı ve mücevher talebi

Türkiye’nin altınla kurduğu kültürel bağın da altını çizen Reade, “Türkiye, altınla olan kültürel bağı sayesinde her yıl dünyada rahatlıkla ilk 10 ülke arasında yer alıyor” dedi. Mücevher talebine ilişkin olarak ise “Geçen yıl mücevher talebi tonaj olarak düştü ama dolar bazında arttı; bu iştahın kaybolduğunu değil, fiyatların yükseldiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. “Tüketiciler daha küçük, daha hafif parçalar alıyor ama altından vazgeçmiyor” diyen Reade, yastık altı altının yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını, Hindistan ve Orta Doğu’da da benzer bir tablo bulunduğunu söyledi.

Gümüş uyarısı: “Uykusuzluk işlemi”

Gümüşe ilişkin değerlendirmelerinde ise oldukça net konuşan Reade, “Gümüş benim için ‘uykusuzluk işlemi’; çok hızlı ve sert hareket eder” dedi. “Gümüş bu yıl 120 dolarla tarihi zirve yaptı; bu son derece sıra dışı bir hareket” diyen Reade, bu seviyelerden gümüşe girmenin “son derece cesur bir davranış” olacağını söyledi. Reade’e göre, “Altın, daha yüksek likiditesi ve daha düşük oynaklığı nedeniyle gümüşten çok daha iyi bir yatırım” ve “Kıymetli metallere girmek isteyenler şu aşamada gümüşten önce altına bakmalı”.