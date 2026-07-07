Dünya Bankası: Çin ekonomisi 2026'da yüzde 4,4 büyüyecek

Dünya Bankası, Çin Ekonomik Güncellemesi raporunu "Büyümenin Yeniden Dengelenmesi" başlığıyla yayımladı.

Raporda, Çin ekonomisinin yılın ilk aylarında güçlü yüksek teknoloji yatırımları ve ihracatın desteğiyle dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

Politika desteği, yüksek teknoloji yatırımları ve küresel enerji arzındaki aksaklıklara karşı oluşturulan tamponların ikinci çeyrekte zayıflayan iç talebi kısmen dengelediği kaydedilen raporda, gayrimenkul sektörünün zayıflayan konut talebine uyum sürecinin devam etmesi ve tüketicilerin temkinli davranmayı sürdürmesi nedeniyle büyüme oranının bu yıl yüzde 4,4'e gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, ekonominin tüketime dayalı bir yapıya yeniden dengelenmesindeki ilerlemenin kademeli seyretmesi nedeniyle büyüme oranının 2027 yılında yüzde 4,3'e gerilemesinin öngörüldüğü belirtildi.

Ekonomik görünüme yönelik risklerin genel olarak dengeli olduğuna işaret edilen raporda, son haftalarda küresel enerji arzuna ilişkin belirsizliklerin azalması ve petrol fiyatları düşmesine rağmen yeniden dalgalanma riskinin sürdüğü kaydedildi.

Raporda, gayrimenkul sektöründeki gerilemenin derinleşmesi halinde bunun tüketici harcamaları ile gayrimenkul ve bağlantılı sektörlerdeki yatırımlar üzerindeki baskıyı artırabileceğine işaret edildi.

Bankanın raporunda, mali teşviklerin ve yapay zeka kaynaklı yatırımların beklenenden daha güçlü olması halinde ise büyümenin mevcut tahminlerin üzerine çıkabileceği belirtildi.