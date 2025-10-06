Dünya Bankası ile 750 milyon dolarlık kredi anlaşması

TEİAŞ ile Dünya Bankası iletim sisteminin dönüştürülmesine yönelik 750 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İlk aşamayla birlikte iletim şebekemizin kapasitesini artıracak, şebeke yönetiminde dijitalleşmeyi sağlayacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunu hızlandıracağız. Ayrıca Türkiye’nin ilk Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) hattına yönelik fizibilite çalışmalarını da bu proje kapsamında gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Bayraktar, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı kapsamında Dünya Bankası ve TEİAŞ arasında imzalanan 750 milyon dolarlık kredi anlaşması imza törenine katıldı.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Biraz önce de Dünya Bankasıyla 750 milyon dolarlık TEİAŞ'ın kredi anlaşmasını imzaladık. Ona şahitlik ettik. New York'taki görüşmelerimizde Dünya Bankasıyla da görüştük. Özellikle Türkiye'nin enerji altyapısına, elektrik ve doğal gaz altyapısına dönük Dünya Bankasının ve uluslararası finansal kuruluşlarının çok önemli ilgisi var. Çünkü Türkiye bir merkez ülke. Türkiye'nin yenilenebilir hedefleri oldukça ilgi çekici. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geçtiğimiz yıl Bakü'de rüzgar ve güneşte 2035 için 120 bin megavat kurulu güç hedefimiz olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla bunun için bizim her yıl 8 ila 10 bin megavat yeni santrallere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin elektrikte kurulu kapasitesinin artışı doğrultusunda şebeke altyapısının büyümesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yine geçtiğimiz yıl açıkladığımız 2035'e kadar 28 milyar dolarlık elektrik iletim altyapısına yapacağımız yatırımlar var. Bunlar içinde özellikle altyapı yatırımları, Dünya Bankası ve uluslararası finansal kuruluşlarının oldukça ilgisini çeken alanlar. Dolayısıyla gerek Asya'dan gerek Batı'dan finansal kuruluşlarla bu tarz projeler için görüşmelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bunların yeni örneklerini de görürüz."

Türkiye'nin büyüyen elektrikli araç piyasası, yapay zeka, veri merkezleri ve soğutma kaynaklı klima kullanımının artışıyla 2050'lerde elektrik talebinin 3 kat artmasını öngördüklerini ifade eden Bayraktar, "Bütün bunlarla beraber enerjimize, üretimden iletime, dağıtıma kadar çok güçlü bir altyapıyı kazandırmamız gerekecek. Bunun için de model olarak dış finansmanı getireceğimiz modelleri uygulamaya koyacağız." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji altyapısının özellikle iletim tarafındaki projelerde, finansmanın dışarıdan getirilerek uzun soluklu, 20-30 yıllık anlaşmalarla, yeni bir seviyeye çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji iletim sistemini dönüştürme ve güçlendirme yolunda kritik rol üstlenecek

"İletim Sisteminin Dönüştürülmesi Projesi" için kredi anlaşmasına ilişkin imzalar, Bakan Bayraktar refakatinde TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım ile Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez tarafından imzalandı.

Türkiye'nin enerji iletim sistemini dönüştürme ve güçlendirme yolunda kritik rol üstlenecek proje kapsamında, iletim şebekesinin güçlendirilmesi, şebeke işletme ve yönetiminin dijitalleşmesi ile TEİAŞ'a yönelik teknik yardım ve kapasite geliştirme olmak üzere üç ana bileşen yer alacak.

TEİAŞ ile Dünya Bankası arasında yeni kredi anlaşmaları için görüşmeler devam ediyor.