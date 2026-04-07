Dünya Bankası küresel ekonomide büyüme tahminlerini aşağı çekti

Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halihazırda gündemdeki acil krizin Orta Doğu'daki çatışma olduğunu belirten Banga, bu durumun ithal petrol, enerji, gübre, kükürt, helyum gibi ürünlere bağlı ülkelerdeki insanları farklı şekillerde etkileyeceğini söyledi.

Banga, gelişmekte olan piyasaların bazı açılardan daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, bu ekonomilerin bazı gelişmiş ülkelere kıyasla daha karmaşık bir mali durumu ve borç yükü olduğunu aktardı.

Gelişmekte olan ekonomilerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin de bundan etkileneceğini vurgulayan Banga, herkesin çatışmanın süresini, etki boyutunu ve enerji tesislerine vereceği hasarı kestirmeye çalıştığını kaydetti.

Banga, "Ancak ne yaparsanız yapın, bir ölçüde yüksek enflasyon ve bir ölçüde daha düşük büyüme ile karşılaşacaksınız." dedi.

Krizin sadece bugün İran'da yaşananlardan ibaret olmadığını düşündüğünü belirten Banga, Ukrayna ve Gazze'ye de işaret etti.

Banga, Dünya Bankası'nın bu tür süreçleri yönetirken ülkelere yardımcı olabileceğini, belirli müdahale mekanizmaları olduğunu anlattı.

Ayrıca Banga, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) gelecek hafta düzenlenecek Bahar Toplantıları'nda da bu kurumların çatışmanın etkilerinin hafifletilmesine nasıl yardımcı olabileceğine dair görüşmelerin yapılacağını belirtti.