Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini revize etti

Dünya Bankası, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerini revize etti. Yayımlanan rapora göre banka, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te gerçekleşen deprem felaketlerinin etkisiyle 2023 yılında yüzde 3,2, 2024-2025'te ise ortalama yüzde 4,2 büyüyecek.

Dünya Bankası'nın "Ocak 2023 Küresel Ekonomik Tahminler" başlıklı daha önceki raporunda Türkiye'ye yönelik 2023 yılı büyüme tahmini 2,7 seviyesine bulunuyordu. 2024 yılı tahmini ise yüzde 4 seviyesindeydi.

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem felaketinin ardınan ortaya çıkan hasarın 34,2 milyar dolar veya başka bir tabirle 2021 GSYİH'sının yüzde 4'ü olarak tahmin eden Dünya Bankası, zararların iki katına çıkabileceğine değinerek, son deprem felaketinin de etkisiyle ekonominin 2023'te yüzde 3,2 büyümesini beklediğini söyledi.

2024 ve 2025 döneminde ise, özellikle deprem bölgesinde başlayacak olan yeniden yapılanma faaliyetlerinin de etkisiyle ekonominin ortalama yüzde 4,2 büyümesini öngörüyor.

Enflasyonun ülke için önemine dikkat çeken Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Ivailo Izvorski , "Enflasyon, insanların gerçek gelirlerini aşındırıyor ve yüksek enflasyon, nüfusun en zengin kesimlerinden çok en yoksul kesimlerini etkiliyor" yorumunu yaptı.

Raporda özellikle enflasyonun farklı kesimler üzerindeki 'farklı' etkisine dikkat çekilirken çarpıcı bir analize de yer verildi. Raporda yayımlanan analize göre, nüfusun en fakir yüzde 10'luk kesimi için enflasyon, en zengin yüzde 10'luk kesime kıyasla yüzde 2 daha yüksek hissediliyor. Yani yoksul kesim, enflasyondan zengin kesime kıyasla yüzde 2 oranında daha fazla etkileniyor.