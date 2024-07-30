Dünya Bankası, Türkiye’ye 600 milyon dolarlık krediyi onayladı

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün Türkiye’de Şubat 2023’te meydana gelen şiddetli depremler sonucunda yıkılan veya ağır şekilde hasar gören mikro işletmelerin yeniden canlandırılmasını desteklemeye devam etmek amacıyla sağlanacak 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı.

Türkiye Küçük Sanayi Siteleri Yeniden İnşa ve Bölgesel Ekonomik Toparlanma Projesinin amacı, depremlerden kötü bir şekilde etkilenen 11 ilin dördünde ekonomik faaliyetin yeniden canlandırılmasına yardımcı olmaktır. Proje, el sanatı ürünleri veya mal üretimi yapacak veya hizmet sağlayacak 1.600 mikro işletmeye ev sahipliği yapacak yedi küçük sanayi sitesinin (KSS) kurulmasını finanse edecektir.

Yeni KSS’ler aynı zamanda gelecekte meydana gelebilecek depremlere, diğer doğal afetlere ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli bir şekilde tasarlanacaktır ve enerji ve su verimliliği önlemlerini içerecektir. KSS’ler bünyelerinde faaliyet gösterecek mikro işletmelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güneş enerjisinden elektrik üretecektir ve bu sayede karbon emisyonlarında yıllık tahmini 147.030 ton azaltım sağlamaları beklenmektedir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez proje ile ilgili olarak şunları belirtti: “Dünya Bankası depremden etkilenen toplulukların yeniden inşası çabalarında Türkiye’yi desteklemeye kararlıdır. Yaşanan devasa yıkım karşısında devam eden çabaların uzun yıllar alacağını ve önemli miktarda kaynak gerektireceğini çok iyi biliyoruz. Bu proje depremden etkilenen bölgelerdeki geçim kaynaklarını yeniden tesis etme ve ekonomik toparlanmayı sağlama yönündeki çabalarımızın devamı niteliğindedir.”

Türkiye'deki mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (MKOBİ) yaklaşık yüzde 15'i depremden etkilenen illerde bulunmaktadır ve bunların çoğu MKOBİ’lere faaliyetleri için uygun maliyetli alanlar, ortak kullanımlı kaynaklar, yol ve ulaşım gibi altyapı imkanları, temel kamu hizmetleri ve krediye erişim gibi çeşitli olanaklar ve hizmetler sunan sanayi sitelerinde bulunmaktadır.

Proje Ekip Liderleri arasında yer alan Baş Ekonomist Stefka Slavova proje ile ilgili olarak şunları vurguladı:

“Proje beşerî ve fiziksel sermaye bakımından çok büyük kayıplar yaşayan MKOBİ’lerin faaliyetlerinin yeniden tesis edilmesi konusundaki büyük ihtiyacı ele almaktadır. Proje aynı zamanda MKOBİ’lerin tesislerini iklime ve depreme dirençli bir şekilde inşa edebilmeleri için de finansal destek sağlayacaktır.”

Proje, depremden etkilenen bölgelerdeki MKOBİ’lerin acil işletme giderlerinin karşılanması için finansman sağlayan Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Projesini takip etmektedir.