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Dünya Bankası uyardı: Borç şeffaflığında köklü değişiklik zorunlu

Dünya Bankası, karmaşık borçlanmanın borç risklerini gizlediği gerekçesiyle borç şeffaflığında köklü değişiklik çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Dünya Bankası uyardı: Borç şeffaflığında köklü değişiklik zorunlu
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Dünya Bankası, "Radikal Borç Şeffaflığı" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, borç şeffaflığı uygulamalarında köklü değişikliklerin gerekli olduğu belirtildi.

Daha sıkı finansman ortamına yanıt olarak daha fazla gelişmekte olan ekonominin bütçe dışı ve daha karmaşık borçlanma düzenlemelerine yöneldiği ifade edilen raporda, bunun kamu borcu risklerinin tam olarak değerlendirilmesini zorlaştırdığı kaydedildi.

Bu sorunların ele alınması için borçlu ve alacaklı ülkelerin borçlarını raporlayıp açıklama biçiminde köklü değişikliklerin önerildiği raporda, bunlar arasında raporlamanın kapsamının genişletilmesi ve kredi bazında daha ayrıntılı açıklamalar yapılmasının yer aldığı aktarıldı.

Raporda, düşük gelirli ülkelerin bazı borç verilerini yayımlama oranının 2020'den bu yana yüzde 60'ın altından yüzde 75'in üzerine çıkmasına rağmen sadece yüzde 25'inin yeni alınan borçlara ilişkin kredi düzeyinde bilgi açıkladığı kaydedildi.

Dünya Bankasının raporunda, özel tahsisler, merkez bankası swapları ve teminatlı işlemler gibi karmaşık ve çoğu zaman şeffaf olmayan finansman düzenlemelerinin artmasının ise raporlamayı daha da zorlaştırdığı belirtildi.

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