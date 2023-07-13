Dünya Bankası’ndan deprem bölgesindeki işletmelere 450 milyon dolar kredi

Mehmet KAYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile anlaşma sağlandığını belirterek, deprem bölgesindeki işletmelere 450 milyon dolar tutarında faizsiz kredi sağlandığını duyurdu.



Basın mensuplarıyla biraraya gelen Kacır burada yaptığı açıklamada, kredinin hasar gören ve gelir kaybına uğrayan firmalara kullandırılacağını, hiç hasar görmese de gelir kaybına uğrayan firmaların paketten yararlanabileceğini bildirdi. Faizsiz, 24 ay ödemesiz, 36 ay vadeli krediler firma başına hasar durumuna göre 120 bin TL’den başlayarak ile 500 bin TL’ye kadar verilebilecek.

Kredi verme sürecini KOSGEB yürütecek

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile görüşmelerin sonuçlandığını, kredi kullandırmaya ilişkin KOSGEB’in teknik çalışmasını sürdürdüğünü, bu kurumun deneyimiyle bir ay içinde hazır hale gelmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Paketin amacı, KOBİ’ler üzerindeki likidite baskısının hafifletilmesi, faaliyetlerinin eski haline gelmesine katkı verilmesi, çalışanların yeniden istihdamı ve kalıcı olarak ayrılanların yerlerine yeni istihdam oluşturulması olarak tanımlandı.

Faizsiz, 24 ay ödemesiz, 36 ay vadeli kredi

Kredi paketinde toplam fonun yüzde 10’u kadınların sahip olduğu veya yönettiği KOBİ’lere ayrıldı. Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre en fazla hasar gören firmalar 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Krediler, hasarsız ancak gelir kaybına uğramış grupta 120 bin TL olan kredi, hasar durumuna göre artarak, en ağır hasarlı grupta 500 bin TL’ye kadar çıkacak.

Kredi faizsiz olarak verilecek. Geri ödemeleri ise 24 ayı ödemesiz olmak üzere 36 ay olarak belirlendi. Kredi alan firmalar, iki yıl ödeme yapmadan, krediye son 12 ayda ödemiş olacak.