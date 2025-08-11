  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Dünya Bankası’ndan İstanbul’a 650 milyon dolarlık afet finansmanı
Takip Et

Dünya Bankası’ndan İstanbul’a 650 milyon dolarlık afet finansmanı

Dünya Bankası, İstanbul'un afetler için acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen İstanbul Dirençlilik Projesi'ne yönelik 650 milyon dolarlık krediye onay verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünya Bankası’ndan İstanbul’a 650 milyon dolarlık afet finansmanı
Takip Et

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Dirençlilik Projesi, "acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi", "kamu binalarının dirençliliğinin artırılması", "teknik yardım ve kurumsal güçlendirme" ile "şarta bağlı acil durum müdahalesi" olmak üzere 4 temel alana odaklanıyor.

Banka tarafından söz konusu projeye yönelik 650 milyon dolarlık finansman onaylandı.

Projeyle, 250 acil sağlık hizmetleri istasyonu, iki arama ve kurtarma merkezi, 19 itfaiye istasyonu ve orman yangını tespit kulesinin içinde yer aldığı kritik acil durum müdahale altyapısının inşası finanse edilecek.

Proje çerçevesinde yurtlar, yaşlı bakım tesisleri ve toplum merkezleri gibi 50 kamu binası, yüksek deprem ve iklim dirençliliği standartlarına uygun yapılacak.

Bu kapsamda, kurumsal kapasite oluşturma ve uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarına yönelik planlama konularında İstanbul il yönetimine ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimine (İPKB) destek sağlanacak.

"Türkiye acil durum hazırlık kapasitesini güçlendiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, söz konusu projenin İstanbul ekonomisinin korunması kapsamında hayati önem taşıdığını belirterek, "Türkiye, acil durum hazırlık kapasitesini güçlendirip kamu altyapısını modernize ederek en stratejik illerinden biri için daha güvenli bir gelecek inşa ediyor. Ülke, afet müdahale kapasitelerini artırırken kritik kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Proje liderlerinden Salih Buğra Erdurmuş da amaçlarının, afetler sırasında kritik kamu hizmetlerinin işlemeye devam etmesi olduğunu bildirerek, "Bu doğrultuda, kritik kamu binalarının afetlerin hemen sonrasında toplulukları destekleyen dirençli güvenlik üssü işlevi görebilmesi için kendi kendine yeterliliklerini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli olduGayrimenkul sertifikasında halka arz sonuçları belli olduBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Toplu sözleşmede kritik viraj: Bakan Işıkhan'dan uzlaşı mesajı
Toplu sözleşmede kritik viraj: Bakan Işıkhan'dan uzlaşı mesajı
Bakanlık, bir okul üniformasının satışının yasaklandığını duyurdu
Bakanlık, bir okul üniformasının satışının yasaklandığını duyurdu
Altı ay çalışılan bir sektörde sadakat nasıl yaratılır?
Altı ay çalışılan bir sektörde sadakat nasıl yaratılır?
Bakan Kacır: Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı
Bakan Kacır: Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı
İzmir'de halk ekmeğe zam var mı? Büyükşehir'den açıklama geldi
İzmir'de halk ekmeğe zam var mı? Büyükşehir'den açıklama geldi
İşsizlik Sigortası Fonu 19,8 milyar TL arttı
İşsizlik Sigortası Fonu 19,8 milyar TL arttı