  3. Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık kredi! Afetlere karşı dayanıklılık artırılacak
Dünya Bankası, İstanbul’un afetlere ve iklim risklerine karşı acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik İstanbul Dayanıklılık Projesi’ne 650 milyon dolarlık kredi onayladığını duyurdu.

Dünya Bankası İstanbul'un afetlere ve iklim risklerine karşı acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik İstanbul'a kredi sağlayacak. 

650 milyon dolarlık kredi onaylandı

İstanbul'daki Dayanıklılık Projesi'ne 650 milyon dolarlık kredi onayladığı duyuruldu. 

İstanbul'da dayanıklılık artırılacak

Türkiye'nin en büyük şehrinde canları, geçim kaynaklarını ve ekonomik faaliyetleri korumaya odaklanan projenin, İstanbul'un dayanıklılığını artırmayı hedeflediği belirtildi.

