Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık kredi! Afetlere karşı dayanıklılık artırılacak
Dünya Bankası, İstanbul’un afetlere ve iklim risklerine karşı acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik İstanbul Dayanıklılık Projesi’ne 650 milyon dolarlık kredi onayladığını duyurdu.
İstanbul'da dayanıklılık artırılacak
Türkiye'nin en büyük şehrinde canları, geçim kaynaklarını ve ekonomik faaliyetleri korumaya odaklanan projenin, İstanbul'un dayanıklılığını artırmayı hedeflediği belirtildi.