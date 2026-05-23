Dünya Bankası’ndan İstanbul’un dev raylı geçiş projesine 2 milyar dolar

Dünya Bankası, İstanbul’un çevresinden dolaşarak Asya yakasındaki Çayırova istasyonu ile Avrupa yakasındaki Çatalca istasyonuna kadar uzanan 127 kilometre uzunluğundaki demiryolu koridoru yatırımı İstanbul Kuzey Raylı Geçiş Projesi (INRAIL) için 2 milyar dolarlık finansman sağlıyor.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanlarını doğrudan birbirine bağlayan hat, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek.

Yük taşıma kapasitesini artıracak

Dünya Bankası finansmanı, 6 kalkınma bankasının INRAIL'i finanse etmek için yürüttüğü 6,75 milyar dolarlık programın bir parçası olurken, toplam 8,3 milyar dolar maliyetli proje için kamunun da katkısı gerekiyor.

Proje faaliyete geçtiğinde, demiryolu koridorunun İstanbul Boğazı üzerindeki yıllık yük taşıma kapasitesini 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkarması, 99 bin yeni istihdam ve 315 bin iyileştirilmiş pozisyon yaratması, imalat ve tarım pazarlarını desteklemesi bekleniyor.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, demiryolu darboğazının giderilmesi ve altyapı verimliliğinin artırılması ile ülkenin lojistik merkezi rolünün pekiştirildiğini belirtti.