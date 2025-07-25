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Dünya Bankası'ndan İzmir Sera OSB'ye 65 milyon dolarlık destek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Dünya Bankası tarafından Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesine (TDİOSB) sağlanacak yatırım finansman desteğinin 30 milyon dolardan 65 milyon dolara çıkarıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Dünya Bankası'ndan İzmir Sera OSB'ye 65 milyon dolarlık destek
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İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgener, yaptığı yazılı açıklamada, Dikili TDİOSB'nin, Türkiye'de, Dünya Bankası finansmanıyla desteklenen tek organize sanayi bölgesi olduğunu belirtti.

TDİOSB'nin, tarım dışı arazilerin modern tarım üretimine kazandırılması, yenilenebilir enerji kullanımı, yüksek istihdam kapasitesi ve çevreci yaklaşımıyla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da tarımsal üretimde öncü bir model olmayı hedeflediğini anlatan Özgener, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası tarafından başlangıçta 30 milyon dolar olarak sağlanan finansman desteği, projenin büyüklüğü ve potansiyeli göz önünde bulundurularak 65 milyon dolara çıkarıldı. Bu destek, projeye duyulan güvenin en önemli göstergesi."

Dikili tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi

İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası işbirliğiyle toplam 3 milyon 38 bin metrekarelik alanda kurulacak organize sanayi bölgesi, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık yatırım maliyeti 10 milyar lira olan ve tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkı sağlaması planlanan organize sanayi bölgesinde her biri minimum 25 dekar olan jeotermal enerji ısıtmalı 50 yüksek teknolojik sera, üretilen ürünlerin işleneceği, paketleneceği ve depolanacağı 47 sanayi tesisi, seracılık eğitim merkezi ve AR-GE merkezi yer alacak.

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