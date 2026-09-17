Dünya Bankası'ndan rekor: 112 milyar dolarlık özel sermaye harekete geçirildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dünya Bankası Grubundan yapılan açıklamada, Grubun söz konusu mali yılda tarihinin en yüksek özel sermaye mobilizasyonunu gerçekleştirdiği ve rekor düzeyde garanti sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Bankası Grubu tarafından harekete geçirilen özel sermayenin son 4 yılda 3 kattan fazla artarak 2022 mali yılındaki 35 milyar dolar seviyesinden 2026 mali yılında 112 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Bankanın açıklamasında, Grubun kendi finansmanı da dahil edildiğinde, gelişmekte olan ekonomilere sağlanan toplam finansman ve mobilizasyon tutarının 2026 mali yılında 200 milyar doları aştığı kaydedildi.

Özel sermaye mobilizasyonundaki artış tüm gelir gruplarındaki ülkelere yansıdı

Özel sermaye mobilizasyonundaki artışın tüm gelir gruplarındaki ülkelere yansıdığı belirtilen açıklamada, alt orta gelirli ülkelerde özel sermaye mobilizasyonunun 2022 mali yılındaki 14 milyar dolardan 2026 mali yılında 37 milyar dolara yükselerek yaklaşık 3 katına çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, üst orta gelirli ülkelerde ise özel sermaye mobilizasyonunun 12 milyar dolardan 50 milyar dolara ulaşarak 4 kattan fazla arttığı, özel sermayenin çekilmesinin en zor olduğu düşük gelirli ülkelerde mobilizasyonun yaklaşık 3 milyar dolar düzeyini koruduğu, Afrika genelinde ise yaklaşık 9 milyar dolardan 22 milyar dolara yükselerek yüzde 150'ye yakın arttığı kaydedildi.

Dünya Bankası Grubunun 25 milyar doları aşan garanti hacmiyle 2030 yılı için belirlediği yıllık 20 milyar dolarlık garanti sağlama hedefini 4 yıl önce aştığına işaret edilen açıklamada, bu büyümeye Dünya Bankası Grubu Garanti Platformunun öncülük ettiği, 2024 yılında kurulan platformun müşterilere ve yatırımcılara Grubun tüm garanti ürünlerine tek ve daha sade bir erişim noktası sunduğu ifade edildi.

İstihdam yaratılması temel öncelikler arasında yer alıyor

Açıklamada, istihdam yaratılmasının Dünya Bankası Grubunun temel öncelikleri arasında yer aldığı belirtilerek, gelecek 10 ila 15 yıl içinde gelişmekte olan ekonomilerde 1,2 milyar gencin çalışma çağına ulaşacağı, buna karşılık aynı dönemde yalnızca yaklaşık 420 milyon yeni iş yaratılmasının beklendiği kaydedildi.

Bu ekonomilerde her 10 yeni işten 9'unun özel sektör tarafından yaratıldığına dikkati çekilen açıklamada, Dünya Bankası Grubunun istihdam stratejisinin insanlara ve fiziksel altyapıya yatırım yapılması, iş yapmayı kolaylaştıran düzenleyici ortamların oluşturulması ve özel sektörün büyümesinin desteklenmesi olmak üzere üç temel unsur üzerine kurulu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, stratejinin altyapı ve enerji, tarım ve gıda, sağlık hizmetleri, turizm ve katma değerli imalat sanayisi olmak üzere istihdam yaratma potansiyeli yüksek beş sektöre odaklandığı belirtildi.

Finansmanın yüzde 55'i istihdam yoğun sektörlere yönlendirildi

Dünya Bankası Grubunun 2026 mali yılında kendi kaynaklarıyla harekete geçirdiği toplam finansmanın yüzde 55'ini bu istihdam yoğun sektörlere yönlendirdiği kaydedilen açıklamada, böylece daha sağlam ekonomik temeller ve daha iyi politikaların özel yatırımların, işletmelerin büyümesinin ve istihdamın önünü açtığı ifade edildi.

Açıklamada, harekete geçirilen sermayenin yalnızca yatırım açısından daha kolay erişilebilen pazarlara değil, düşük gelirli ekonomilere de ulaştığı, bu süreçte bölgesel ve yerel yatırımcıların işletmelerin finansmanında ve istihdam yaratılmasında küresel sermayeyi giderek daha fazla tamamlayan bir rol üstlendiği bildirildi.