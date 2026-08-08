Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

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Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) tarafından sağlanacak hibeyi 6 Ağustos'ta onayladığı bildirildi.

Söz konusu 100 milyon dolarlık hibenin Suriye Finans Sektörü Modernizasyon Projesi kapsamında sağlanacağı belirtilen açıklamada, projeyle finansal işlemlerin daha güvenli, hızlı ve şeffaf hale getirilmesine katkıda bulunulacağı ve finansal hizmetlere erişim için gerekli koşulların oluşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada, 14 yıl süren çatışmaların ardından Suriye'nin finans sektörünün hala küçük ölçekli, banka merkezli ve nakit kullanımına bağımlı olduğuna işaret edilerek, dijital ödeme altyapısının yetersizliği ile denetim ve finansal istikrar sistemlerindeki zorlukların işlem maliyetlerini artırdığı, finansmana erişimi engellediği ve ülkenin uluslararası finans kanallarıyla yeniden bağlantı kurmasını sınırlandırdığı ifade edildi.

Projeyle temel finansal altyapının modernizasyonu, bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların destekleneceği kaydedilen açıklamada, Suriye Merkez Bankası ile Mali İstihbarat Birimi'nin operasyonel kapasitelerinin artırılacağı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında güvenli, verimli ve şeffaf finansal akışlar için gerekli ödeme ve finansal piyasa altyapısı ile kredi altyapısı da dahil teknoloji ortamının finanse edileceği belirtilerek, ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın temel bankacılık sistemi, bilgi teknolojisi ve siber güvenlik kapasitelerine de yatırım yapılacağı aktarıldı.

Bankanın açıklamasında, projeyle finans sektörünün temel sistemlerinin işler hale getirilmesinin, yılda en az 15 milyon elektronik perakende ödeme işleminin gerçekleştirilmesinin sağlanmasının ve 150 bini kadın olmak üzere en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanmasının desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.