Dünya Bankası'ndan Suriye'ye ziyaret

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan (MENAAP) Bölgesi Başkan Yardımcısı Ousmane Dione liderliğindeki heyetin 19 Kasım'da Şam'a ziyarette bulunduğu aktarıldı.

Heyetin Suriyeli yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, söz konusu ziyaretin, Suriye'nin kalkınma önceliklerini ve toparlanma çabalarını desteklemek amacıyla Dünya Bankası Grubunun Suriye'deki angajman programına ilişkin devam eden diyaloğu derinleştirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Şam'daki görüşmelerde, Dünya Bankasının Suriye ile ortaklığının güçlendirilmesine, Suriye halkını destekleyecek öncelikli sektörlerin belirlenmesine ve programın uygulanmasının hızlandırılmasına odaklanıldığı kaydedildi.

Dünya Bankası heyetinin Suriye hükümetinin olağanüstü koşullar altında ekonomik ve mali istikrarı korurken ekonomiyi canlandırma çabalarını takdir ettiği belirtilen açıklamada, bu bağlamdaki önemli girişimlerin mali ve finansal politika önlemleri ile kamu maliyesi yönetimi ve vergi politikasına yönelik reformları içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, Dünya Bankasının Suriye'deki yeniden angajman yaklaşımında temel hizmetlerin sağlanmasının desteklenmesine, kamu kurum ve sistemlerinin güçlendirilmesine ve dönüştürücü altyapının hayata geçirilmesine odaklanıldığı belirtildi.

Heyetin ve Suriyeli yetkililerle çeşitli sektörlerdeki teknik yardım fırsatlarını da görüştüğü kaydedilen açıklamada, Dünya Bankası Grubunun Suriye halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak ve sürdürülebilir bir toparlanma ile somut kalkınma kazanımlarının temelini atmak için Suriye hükümeti, ortaklar ve topluluklarla birlikte çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MENAAP Bölgesi Başkan Yardımcısı Dione, "Dünya Bankası Grubu, Suriye'nin toparlanma ve kapsayıcı büyüme yolunda ilerlemesini desteklemeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.