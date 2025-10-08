  1. Ekonomim
  3. Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 'sulama altyapısı' için 757 milyon Euroluk finansman desteği
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 'sulama altyapısı' için 757 milyon Euroluk finansman desteği

Türkiye, sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla Dünya Bankasından 757,1 milyon Euroluk uygun koşullu dış finansman temin etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin belirli sulama havzalarında dağıtım altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla geliştirilen ve 2 Haziran'da Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında bankadan 757,1 milyon Euro finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşması imzalandı.

Sulama altyapısı için 1 milyar avro finansman

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje, Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi'nin devamı niteliğini taşıyor.

Yeni finansmanla birlikte Sulama Modernizasyonu Projesi'ne yönelik bankadan sağlanan finansman tutarı 1 milyar Euro seviyesine ulaştı.

Bunun yan sıra Türkiye'de enerji iletim sistemi işletimindeki kısıtların ortadan kaldırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin sistem bağlantılarını sağlayacak iletim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi, 4 Ağustos'ta Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Bu kapsamda, Dünya Bankasından Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında yaklaşık 750 milyon dolar finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

Türkiye, söz konusu anlaşmalarla 2025'te yaklaşık 10 milyar dolar uygun koşullu dış finansman sağlamış oldu.

"Ortaklığımız gelecekte de sürecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin verimli neticelerinin alındığını belirterek, bu başarılı ortaklığın gelecek süreçte de aynı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Ekonomi programı sayesinde Türkiye'nin dış finansmana erişiminin güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Şimşek, "Orta Vadeli Program'ımız ile uyumlu olarak ülkemizin tarım sektöründeki potansiyelinin değerlendirilmesi, bu yolla gıda fiyatlarında istikrar sağlanması ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi için dış finansman sağlanmaya devam edeceğiz." dedi.

