Dünya devi 3 bankadan 'faiz' tahmini

Dünyanın önde gelen 3 bankası olan, ABD'li Bank of America (BofA), Morgan Stanley ve Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), perşembe günü açıklayacağı faiz kararıyla ilgili tahminlerini içeren bilgi notu yayımladı.

Buna göre, BofA TCMB'nin politika faizini yüzde 25 seviyesine yükseltmesini beklerken; Morgan Stanley ise, politika faizinin yüzde 20 seviyesine çıkarılmasını öngörüyor. Deutsche Bank da, TCMB'nin faizi yüzde 20'ye çekmesini beklediklerini değerlendirdi ve iletişim dilinin de eşit derecede önemli olduğuna vurgu yaptı.

"İletişim dili de eşit derecede önemli"

BofA ekonomistleri yayımlanan raporda, tahminlerinden daha düşük bir faiz artışının, faiz koridoru veya daha fazla faiz artışı sinyaliyle desteklenebileceğini kaydetti. Ayrıca, regülasyonlar ve kontrollerin tedrici olarak kaldırılmasının beklendiği belirtilen raporda “Kontrolleri kaldıracak tek seferde büyük bir faiz artışı daha az ihtimal olarak görüyoruz” şeklinde değerlendirildi.

Morgan Stanley ekonomistleri, iletilen notta pozitif reel faizi işaret eden seviyelere hızlı bir şekilde ulaşılmasını beklemediklerini ifade ederken; "İlk adımların politika faizinin enflasyon beklentileriyle arasındaki büyük farkı kapamayı hedefleyeceğini düşünüyoruz" denildi.

Deutsche Bank raporunda, faiz artışlarının ardından yılın geri kalan kısmında politika faizinin yüzde 30’a çıkarılması için alan olacağı kaydedilirken; reel faizlerin negatif bölgenin derinlerinde kalmaya devam edeceği ve TCMB’nin TL mevduat faizlerine sadece yetişmeye çalışacağına dikkat çekildi.