Dünya devi fon şirketi Amundi'den asgari ücret ve faiz tahmini

Amundi Gelişen Piyasalar Kıdemli Fon Yöneticisi Hakan Aksoy, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 38’e düşürme kararının piyasanın beklentisi olan 150 baz puanlık indirimi karşıladığını belirtti.

Ancak, enflasyonda trendin aşağı yönlü düşmesine rağmen, düşüş hızının yavaşladığını ifade eden Aksoy, gelecek dönemdeki faiz indirimlerinin asgari ücret artışının miktarına bağlı olarak şekilleneceğine dikkat çekti.

Aksoy'dan asgari ücret tahmini

Asgari ücrete yüzde 23 artış olursa faizdeki indirim dozunun artabileceğine dile getiren Aksoy, piyasanın asgari ücret artışı beklentisinin yüzde 25 ila yüzde 30 arasında olduğunu belirtti.

"Eğer asgari ücret artışı piyasa beklentisi olan yüzde 25 civarında gerçekleşirse, tahmini olarak önümüzdeki sekiz toplantıda toplamda yüzde 8’lik bir indirim olabilir" diyen Amundi’nin piyasaya göre daha olumlu baz senaryosuna göre, asgari ücret artışının yüzde 23 gibi bir rakam olması halinde faizdeki indirimin yüzde 38’den yüzde 29’a kadar düşüşebilir.

Aksoy'dan faiz indirimi tahmini

Aksoy, bu daha derin indirimin özellikle ilk altı ayda 125’er baz puan, ikinci altı ayda ise 100’er baz puanlık adımlarla gerçekleşebileceğini belirtti.

Aksoy, Amundi olarak Merkez Bankası'nın 2026 sonu için belirlediği yüzde 16 enflasyon hedefinin aksine, kendi görüşlerinin enflasyonun yüzde 20'lerin altına inmeyeceği yönünde olduğunu belirtti. Kendi baz senaryolarında, enflasyonun yüzde 23 civarında gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ifade eden Aksoy, enflasyon trendinin aşağı yönlü devam etmesi ve büyümenin yüzde 4’ün üzerinde gerçekleşmesi halinde, bunun borsayı olumlu etkileyeceğini düşündüğünü belirtti.