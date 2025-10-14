Dünya devlerine üretim yapıyordu, kötü haber geldi: 3F Tekstil iflas etti

Tekstil sektöründeki iflas halkasına bir yenisi eklendi. İstanbul merkezli 3F Tekstil de iflas etti.

Geçen sene bir yıllık iflas koruması alan şirketin konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirilerek daha önce uygulanan tedbir kararları kaldırıldı.

Böylece borçlarını ödeyemediği ve mali yapısını düzeltemediği gerekçesiyle iflas kararı verilen firma için tasfiye süreci de başladı.

Şirket geçen yıl yaşadığı mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etmişti.

"Firmalar borcu yönetememeye başladı"

Yaşanan finansal krizin ardından Reuters'a konuşan bir 3F yetkilisi, "Faizler bir anda yüzde 60-70’leri görünce bu iş dünyasının kaldıramayacağı bir durum haline geldi. Firmalar borcu yönetememeye başladı. Türkiye’nin bozuk enflasyonunun bedelini iş dünyası ödedi" diye konuşmuştu.

Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi dev markalara çalışan şirketin, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.