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Dünya devleriyle çalışan köklü tekstil firması konkordato ilan etti

Tekstil ve turizm sektöründe faaliyet gösteren BO Group'a bağlı beş şirket, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme, şirket ortakları da dahil olmak üzere dokuz başvurucuya üç ay mühlet tanıdı.

Haber Merkezi
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Dünya devleriyle çalışan köklü tekstil firması konkordato ilan etti
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Türkiye'nin tekstil sektörünün önemli şirketlerinden biri daha konkordato ilan etti.

Tekstil ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Boy-Bo'ya ait şirketler grubu, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu.

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce yapılan değerlendirmede, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm, Sevbo Tekstil ile şirket ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato sürecini incelemek üzere ise üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirildi.

Şirketler için duruşmanın ise 23 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.

Dünya devleriyle çalışıyor

Şirket internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1995'ten bu yana faaliyet gösteren Boy-Bo, İstanbul Esenyurt'taki tesislerinde üretim yapıyor.

Örme, boya ve konfeksiyon hizmeti veren şirket, Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW, Colins gibi uluslararası markalarla çalışıyor.

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