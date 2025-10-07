Dünya dolardan kaçıyor! 30 yılın dibi görüldü

Nefes'ten Emre Deveci'nin haberine göre, Dünya genelinde merkez bankalarının döviz rezervleri içinde ABD dolarının payı, 1995 sonrasındaki 30 yılın dibini gördü.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen hafta açıkladığı verilere göre, bu yılın ortası itibarıyla, doların küresel döviz rezervler içinde payı yüzde 56,3'e geriledi. Mart sonuna göre doların payında 1,5 puanlık düşüş kaydedildi.

Kur cephesindeki gelişmeler belirleyici rol oynadı

Bloomberg'in haberinde "Bu değişim, tutulan dolar miktarındaki azalmadan ziyade, para birimindeki sert düşüşten kaynaklanıyor" denildi.

2001 yılında yüzde 72,7 ile zirveyi gören bu oran, daha sonra kademeli olarak geriledi.

Glen Kwende, Erin Nephew ve Carlos Sanchez-Munoz'un da aralarında bulunduğu IMF araştırmacıları, verilerin yayınlanmasına eşlik eden bir raporda, "ABD dolarının döviz rezervlerindeki payındaki düşüşün neredeyse tamamına yakını, döviz kuru etkileri neden oldu" diye yazdı. Araştırmacılar, düşüşün yaklaşık yüzde 92'sinin döviz kuru hareketlerinden kaynaklandığını tahmin ediyor.

Dolar neden zayıfladı?

Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifesi artışları ve ABD Merkez Bankası'na dönük faiz indirimi baskıları ve bütçe açığını artırması beklenen vergi indirimi düzenlemesi, ABD dolarında bu yıl değer düşüşünü beraberinde getirdi.

Dolar endeksi gerilerken Euro başta olmak üzere diğer rezerv para birimleri ve altın değerlendi.

ABD doları bu yılın ikinci çeyreğinde, Euro karşısında yüzde 9, İsviçre Frangı karşısında yüzde 11 ve Sterlin karşısında yüzde 6 değer kaybetti.

Merkez bankaları IMF'ye döviz varlıklarını dolar cinsinden bildirdiğinden, döviz kurlarındaki dalgalanmalar rezervlerin değerini etkiliyor.

Euro'da artış

Günlük 9,6 trilyon dolarlık işlem hacmine sahip döviz piyasalarında, merkez bankaları hızlı para yatırımı yapan hedge fonlarına veya küresel varlık yöneticilerine kıyasla çok daha yavaş hareket ediyor ancak 12 trilyon doları aşan küresel döviz rezervlerinin muazzam büyüklüğü, tahsis kararlarının piyasa fiyatları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceği anlamına geliyor.

IMF raporunda, bazı durumlarda bir para biriminin yükselişinin, merkez bankaları arasındaki toplam varlıklarındaki düşüşü telafi etmeye yettiği belirtildi. Bu durum, Haziran ayıyla sona eren üç ayda küresel rezervlerdeki payı yüzde 21'e yükselen ve 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan Euro için de geçerliydi.