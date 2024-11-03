Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleşeceği Davos'ta bazı konuklar için giriş ücreti 10 kat artacak

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), düzenlenen toplantıların yanındaki kurumsal etkinliklerden daha fazla pay almak amacıyla Davos'taki yıllık toplantısında bazı konukların giriş ücretini 10 kat artırdı.

Kuruluş, geçiş sayısını artırmanın yanı sıra sunduğu erişimi de yeniden düzenlemeyi planlıyor. 2025 yılındaki toplantıda yapılacak değişiklikler, yakın zaman önce ele alındı.

WEF, Davos’un resmi katılımcılarının refakatindeki ikinci kademe katılımcılar için giriş kartları veya rozetler sunuyor. Önceki yıllarda 100 İsviçre frangı (115 ABD doları) olan bu rozetlerin fiyatı, 2025 itibarıyla 1000 İsviçre frangına yükselecek. Bu rozetler, dünya liderleri ve CEO'ların katıldığı ana konferans merkezine erişim sağlamıyor. Ancak WEF toplantısının bazı bölümlerine giriş imkanı sunuyor. Ana konferans merkezlerine girmek için ödenmesi gereken ücret ise kişi başı 27 bin İsviçre frangı.

CNBC-e'nin aktardığına göre rozetler, çok daha küçük sponsorlar da dahil olmak üzere daha geniş bir katılımcı kitlesine sunulacak. Böylece orta kademe yöneticilerin diğer katılımcılarla ağ kurma fırsatlarını artırması hedefleniyor.

Sayı artışından duyulan endişe

Financial Times'a göre bir büyük WEF sponsoru, bu durumu para kapma girişimi olarak nitelendirirken, "Zaten hareket etmek bile mümkün değil" diyerek katılımcı sayısının artmasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

WEF toplantısı, her yıl ocak ayında bir hafta boyunca İsviçre'deki kayak merkezinde gerçekleştiriliyor. Yerel işletmeler, hizmetlerini pazarlamak ve müşteri toplantıları düzenlemek isteyen şirketlere alan kiralıyor.

WEF, 2025 için Davos hazırlıklarına başladı

2025 için WEF, kasabanın ortasında konferans merkezinin yakınında kendi yöneticilerini barındıracak yeni bir bina inşa ediyor. Sponsorlar, konteyner tarzı modüler binada toplantı alanı kiralayabilecek ve bunun için haftalık yaklaşık 150 bin İsviçre frangı ödeyecek.

Kar amacı gütmeyen WEF, dünyanın en büyük şirketlerinin 120 stratejik ortağı arasında yer alıyor. Ancak, toplamda 900 partner şirketi ile daha küçük kurumsal sponsorların sayısı da artıyor.

WEF, bu daha geniş kurumsal sponsor çevresinin, resmi Davos şemsiyesi altında kendi etkinliklerini düzenlemelerine izin veren bir program başlatıyor. Şirketler, Davos katılımcıları için uygulamada 10 panel oturumunu canlı yayınlayıp pazarlayabilecek. Ancak bunun için 45 bin İsviçre frangı ödemeleri gerekecek. Ücret yapısının, Cenevre'de yapılan görüşmelerden sonra muhtemelen değişeceği belirtiliyor.

WEF, bu oturumların insan yaratıcılığını, girişimciliği ve yeniliği teşvik etme misyonuyla uyumlu olup olmadığını değerlendirecek. Bu oturumlar, dünya liderleri ve CEO’lar ile ilgili resmi programdan ayrı olarak kalacak. WEF, bu değişikliklerle etkinlik çevresinde ortaya çıkan bazı etkinliklere kendi onay damgasını koymayı ve kurumsal pazarlama numaralarını etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

WEF sözcüsü, genişletilmiş rozet sisteminin, "güvenlik bölgesindeki özel yerlere erişim ve Davos ekosisteminde gezinmek için tam etkinlik dijital hizmetleri sunacağını" belirtti.

2025 yıllık toplantısının, jeopolitik şoklara yanıt verme, yaşam standartlarını iyileştirmek için büyümeyi teşvik etme ve adil ve kapsayıcı bir enerji geçişini yönetme gibi zorlukları ele alacağı vurgulandı.

Toplantının hazırlıkları, kurucu Klaus Schwab’a yönelik iş yeri ayrımcılığı ve cinsel taciz iddialarının ardından WEF'nin kendi kültürüne yönelik inceleme süreciyle devam ediyor. WEF, bu iddiaları reddediyor ve yönetim kurulu, işyeri kültürünü gözden geçirmek için dış bir hukuk bürosu ile iletişime geçmiş durumda.