Dünya elektrik otoriteleri İstanbul’da toplanacak

ANKARA (EKONOMİ) - Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, 11-13 Ekim 2023’te dünya elektrik otoritelerinin katılacağı zirvenin İstanbul’da düzenleneceğini açıkladı. Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi'nin (CIGRE) Güneydoğu Avrupa Bölgesel Konseyi toplantısı Ankara’da yapıldı. EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz başkanlığında yapılan CIGRE bölge toplantısında, CIGRE’nin 103 yıl önce elektrik otoritelerinin eğitim ve destek sağlamak amacıyla kurulan bir sivil toplum örgütü olarak kurulduğunu hatırlattı.

Elektrik üretici, dağıtıcı, akademisyen ve sanayicilerin birlikte çalıştığı dernek statüsündeki oluşuma kurucuları arasında olan Türkiye’nin çok uzun yıllardır temsilci vermediğini kaydeden İzzet Alagöz, "Biz tekrar bunun canlandırılarak ülkemize hizmet eder hale gelmesi ihtiyacı hissettik. Üyelik sürecini canlı tutmak adına ilişkilerimizi yürüttük. Aynı zamanda dünya üzerinde 4 tane bölgesi var. Bu bölgenin de bir üyesi olduk. Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nin bir üyesiyiz. Biz de Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nin başkanlığını üstlendik. Bu katkının ülkemizin bölge liderliği noktasında çok büyük bir değeri var" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölge başkanlığını yürüttüğünü belirten Alagöz, 11-13 Ekim günlerinde İstanbul’da CIGRE’ye üye ülkelerin davet edildiği büyük bir konferans düzenleyeceklerini açıkladı.

Deprem bölgesindeki çalışmalar

Öte yandan, gazetecilerin sorularını yanıtlayan EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, deprem bölgesinde Elbistan’da kurulu EÜAŞ’a ait termik santralin depremden büyük etki görmediğini ancak bazı mekanik sorunların ortaya çıktığını belirterek, 4 hafta içinde termik santralin yeniden devreye alınacağını açıkladı. Alagöz, bölgedeki 16 hidroelektrik santralinde ise depremin ardından hemen kontrollerin yapıldığını ve 15 dakika içinde üretime hazır hale getirildiğini bildirdi.

EÜAŞ’ın Türkiye’nin ilk yerli hidroelektrik jeneratör fabrikasını kurma çalışmalarında son aşamaya geldiklerini de açıklayan İzzet Alagöz, “Türkiye'nin ilk ve tek jeneratör fabrikası. Dizel jeneratörlerle karıştırılmaması gerekir. 180 megavatlık 63 metre yüksekliğinde ve 750 ton ağırlığında dönen bir ekipmandan bahsediyoruz. Jeneratör konusunda dünyanın en iyilerinden biri olmamızı sağlayacak, bizi ilk sıralara çıkaracak bir hamle bu. Sözümüz şuydu; 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlayacağız. 'Deprem oldu, şu oldu, bu oldu' demeden hiçbir bahaneye sığınmadan mart ayının sonuna doğru bunu yetiştirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de jeneratör konusunu fikir olarak bitirecek bir adımdır bu. Dolayısıyla dünyanın en büyük otoritelerinden biri olacak” dedi.

Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi'nin (CIGRE) Güneydoğu Avrupa Bölgesel Konseyi toplantısına, İtalya, Avusturya, Slovenya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Bosna Hersek, Gürcistan ve İsrail'den 20 temsilci katıldı.