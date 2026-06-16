Dünya genelinde işe alımlar yavaşlıyor: Türkiye’de beklenti yüksek kalıyor

ManpowerGroup, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 592 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi. Rapora göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış küresel Net İstihdam Görünümü (NEO) 26'ya gerileyerek bir önceki çeyreğe kıyasla 5 puan düştü, ancak geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ 2 puan daha yüksek seviyede bulunuyor. Küresel işe alım görünümü genel olarak yavaşlama eğiliminde; özellikle uluslararası ticarete bağımlı pazarlarda gümrük tarifeleri ve çatışmalar, neredeyse her yerde işveren güvenini zayıflattı. Buna rağmen, ABD gibi ülkelerdeki dayanıklılık ve yapay zekâya yönelik talep, küresel görünümün geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek seviyede kalmasını sağladı.

Kuzey Amerika (40), beklenenden daha dayanıklı seyreden ABD iş gücü piyasasının etkisiyle bu çeyrekte tüm bölgeler arasında en güçlü işe alım görünümünü kaydetti. ABD'nin (45) istihdam görünümü ekonomiyi desteklemeye devam etti. Güney ve Orta Amerika'daki (24) işe alım beklentileri ise geçen çeyrekteki keskin yükselişin ardından belirgin şekilde yavaşladı. Brezilya (37) hâlâ bölgeye liderlik ediyor olsa da bir önceki çeyreğe göre 18 puan geriledi.

Asya Pasifik ve Orta Doğu'da (APME, 28), İran çatışmasının etkilerinin bölgeye yayılmasıyla işverenler daha temkinli hale geldi. BAE (17), aksayan tedarik zincirleri, zayıflayan petrol ticareti ve çok sayıda turist ile yabancı çalışanın ülkeden ayrılması nedeniyle geçen çeyreğe kıyasla anketin en sert düşüşünü (-43) kaydetti. Buna karşılık Hindistan (48), sert bir gerilemeye rağmen bölgenin en güçlü işe alım pazarı olmayı sürdürürken, Çin (33) teknolojiye yönelik talep ve kendi stratejik rezervlerinin desteğiyle iyileşme gösterdi.

Avrupa (14) da art arda dört çeyrek süren iyileşmenin ardından gerileme yaşadı; İran savaşı kaynaklı maliyet şoku, zaten kırılgan olan toparlanma sürecini olumsuz etkiledi. Bölgenin en büyük ekonomileri, en zayıf halkalar olmaya devam ediyor. Almanya (6), Fransa (3) ve İtalya (3); artan enerji ve taşımacılık maliyetleri, zayıf dış talep ve süregelen sanayi durgunluğu nedeniyle zorlanıyor.

Türkiye'de işverenler işe alımda olumlu tutumunu koruyor

Türkiye'deki işverenler ise 2026'nın üçüncü çeyreği için 24 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile olumlu bir işe alım görünümü bildiriyor. Beklentiler, bir önceki çeyreğe göre 1 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 6 puan güçlendi. Türkiye, istihdam beklentileri açısından küresel ortalamanın 2 puan altında kalmasına rağmen, ülke listesinin üst yarısında yer alıyor.

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, "Türkiye ekonomisi beklenenden daha hızlı büyüyor ve enflasyon yavaş yavaş düşüyor olsa da işverenler, bütçelerinde yeni işe alımlar için daha az alan bırakan yüksek asgari ücret artışını ve olağanüstü yüksek borçlanma maliyetlerini karşılamak zorunda kalıyor. Ayrıca İran savaşı kaynaklı jeopolitik gerilimler, enerji fiyatları, bölgesel ticaret ve tedarik zincirleri konusunda belirsizliği artırarak işverenleri iş gücü planlamasında daha temkinli davranmaya yönlendiriyor. Aynı zamanda teknoloji, yenilenebilir enerji ve nitelikli üretim alanlarındaki uzman pozisyonları doldurmak zorluğunu koruyor. Tüm bu koşullar altında Türkiye'de işveren güveni istikrarlı kalmayı sürdürmesi ekonomimizin gücünü yansıtıyor." dedi.

En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye'de istihdam beklentilerinin en güçlü olduğu sektör, 35 puanlık görünümle Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler sektörü oldu. Sektördeki beklentiler bir önceki çeyreğe göre 6 puan zayıflamış olsa da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 puan yükseldi. Küresel ölçekte Türkiye, Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler sektöründeki istihdam beklentilerinde beşinci sırada yer alıyor ve küresel sektör görünümünün 12 puan üzerinde bulunuyor. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

•Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler (35)

•Konaklama (34)

•İnşaat ve Emlak (28)

•Ticaret ve Lojistik (28)

•Kamu Sektörü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler (22)

•Kamu Hizmetleri ve Doğal Kaynaklar (22)

•Finans ve Sigorta (12)

•İmalat (10)

•Bilişim (-3)

En güçlü ve en zayıf bölgeler

Güneydoğu Anadolu, 51 puanlık NEO ile Türkiye'nin bölgeleri arasında lider konumda bulunuyor. Bölgedeki görünüm bir önceki çeyreğe göre 3 puan gerilemiş olsa da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 24 puan daha yüksek. Buna karşılık Marmara, geçen çeyreğe göre görünümünü iyileştiren tek bölge oldu. Marmara'daki beklentiler, bir önceki çeyreğe göre 7 puanlık artışla 21'e ulaştı. Bölgelerin NEO puanları:

•Güneydoğu Anadolu (51)

•Doğu Anadolu (31)

•Akdeniz (26)

•Ege (22)

•İç Anadolu (22)

•Marmara (21)

•Karadeniz (19)

Organizasyon büyüklüklerine göre

Türkiye'de 250 ila 999 çalışanı bulunan büyük ölçekli şirketlerdeki işverenler, 32 puanlık NEO ile en iyimser grubu oluşturuyor. Bu şirketlerdeki beklentiler bir önceki çeyreğe göre değişmezken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 22 puan daha yüksek seviyede bulunuyor. Buna karşılık, çok büyük ölçekli kuruluşların (1.000 ila 4.999 çalışan) istihdam beklentileri toparlandı ve bir önceki çeyreğe göre 24 puanlık artışla en güçlü büyümeyi kaydetti. Organizasyon büyüklüklerine göre NEO puanları şu şekilde:

•250–999 çalışan (32)

•50–249 çalışan (27)

•5.000 ve üzeri çalışan (27)

•10–49 çalışan (19)

•10'dan az çalışan (16)

•1.000–4.999 çalışan (10)