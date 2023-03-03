Dünya gıda fiyatları aralıksız 11 aydır geriliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) derlediği Dünya gıda fiyatları endeksi açıklandı. Buna göre, dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayında da gerileyerek, art arda on birinci aylık düşüşünü gerçekleştirdi. Endeks, geçen yılın mart ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle çıktığı zirveden yüzde 19 düşmüş oldu.

FAO'un derlediği, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ocak ayındaki 130.6 seviyesinden Şubat aynda 129.8'e düştü.

Dünya gıda fiyatları endeksi, şubat ayında Eylül 2021'den beri kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.