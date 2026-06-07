Dünya kupasının fiyatı 52 yılda 22 kat arttı!

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu olan FIFA World Cup'nın 1974 yılından bu yana kullanılan ikonik kupası, altın fiyatlarındaki yükselişin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İtalyan tasarımcı Silvio Gazzaniga tarafından tasarlanan ve ilk kez 1974 Dünya Kupası'nda kullanılan kupa, 6,175 kilogram ağırlığında. Kupa yaklaşık 4,9 kilogramı saf altından oluşurken, geri kalan kısmında malakit taşı ve destekleyici elementler bulunuyor.

52 yıl önce değeri 25 bin dolardı

1974 yılında altının ons fiyatı ortalama 158 dolar seviyesindeydi. Bu dönemde kupanın içerdiği altının piyasa değeri yaklaşık 25 bin dolar olarak hesaplanıyordu. Aradan geçen yarım yüzyılda altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ise kupanın maddi değerini katladı.

2026 yılı itibarıyla ons altının 3.300 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte Dünya Kupası kupasının yalnızca içerdiği altının değeri 550 bin doların üzerine ulaştı. Böylece kupanın metal değeri 1974'ten bu yana yaklaşık 22 kat artış gösterdi.

Sembolik değeri milyonlarca dolar

Bununla birlikte uzmanlar, Dünya Kupası kupasının gerçek değerinin içerdiği altının çok ötesinde olduğunu belirtiyor. Dünyanın en tanınan spor sembollerinden biri olarak kabul edilen kupanın tarihi, kültürel ve koleksiyon değeri dikkate alındığında değerinin onlarca milyon dolarla ifade edildiği değerlendiriliyor.

Şampiyon ülkeye gerçek kupa verilmiyor

FIFA kuralları gereği şampiyon ülkeler orijinal kupanın sahibi olmuyor. Orijinal kupa FIFA'nın korumasında tutulurken, turnuvayı kazanan ülkelere altın kaplama resmi kopyalar veriliyor. Bu nedenle futbol dünyasının en değerli simgelerinden biri olarak kabul edilen orijinal Dünya Kupası kupası, hem spor hem de finans tarihi açısından eşsiz bir konumda bulunuyor.