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Dünya Tohumculuk Kongresi, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen Dünya Tohumculuk Kongresi, bu yıl 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Kongreye, dünyanın dört bir yanından 1500 civarında tohumculuk firmasını temsilen 2 bini aşkın kişinin katılımı bekleniyor.

Haber Merkezi
AA
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Dünya Tohumculuk Kongresi, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen kongre, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ile Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) ev sahipliğinde İstanbul Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Tohumculuk Kongresi 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da

Kongreye, dünyanın dört bir yanından 1500 civarında tohumculuk firmasını temsilen 2 bini aşkın kişinin katılımı bekleniyor. 19-21 Mayıs'taki kongre, dünyanın farklı noktalarındaki sektör temsilcilerinin tek bir etkinlikte buluşmasını sağlarken onlara ağ oluşturma ve iş ortamı imkanı sunuyor.

Katılımcılar, kongre kapsamında sektörle ilgili sergiye, önemli konuların tartışıldığı panellere ve iş dünyası için B2B toplantılarına katılma fırsatı bulacak.

Kongrenin bu yıl Türkiye'de düzenlenmesinin de ülkenin çok sayıda sektör temsilcisine tanıtılmasına imkan sağlayacak. Katılımcılar, Türk kültürünün farklı yönlerini deneyimlerken kongrenin gelecekte daha fazla iş insanının Türkiye'ye gelmesine, teknik ve pazarlama düzeyinde işbirliği imkanlarının oluşmasına imkan vermesi bekleniyor.

"Türkiye tohumda ihracatçı konumda"

TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer de AA muhabirine, kongreye ve sektöre ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tohumculuk sektörünün 2000'li yılların başında ithalatçı konumda olduğunu belirten Gençer, "Sektörümüz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle geçen yıl itibarıyla 1 milyon 320 bin ton sertifikalı tohum üretimi ve 350 milyon doları bulan dış satımla net ihracatçı konumuna ulaşmıştır." dedi.

Tohumun bitkisel üretimin başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Gençer, bu alandaki sanayi ve tohum üretiminin her ülke için stratejik konumda olduğunu söyledi.

Gençer, tohum ve tohumculuğun önemine ilişkin her yıl farklı kıta ve şehirlerde dünyadaki belirli kuruluşlar tarafından hem küresel hem de bölgesel bazda kongreler düzenlendiğini anlattı.

İstanbul'da yapılacak kongrenin önemine dikkati çeken Gençer, etkinliğe dünyanın birçok ülkesinden 2 bini aşkın kişinin katılacak olmasının değerli olduğunu dile getirdi.

Gençer, kongrenin hem Türkiye'nin tohumculuk sektörü hem de ülkenin tanıtımı açısından önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Bütün bunların yanında ülkemizde yapılacak olan bu kongrenin daha başarılı olabilmesi için kamu kurumlarının yanı sıra, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu gibi kurumların katkılarının sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

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