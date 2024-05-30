Dünyaca ünlü ayakkabı markası iflasın eşiğinde: Mağazaları kapanıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Allbirds, artan maliyetlere karşı daha fazla dayanamayarak iflasın eşiğine geldi. Şirketin hisseleri 2021 sonunda 29 dolara kadar yükselmişken, şu anda 0,63 dolara kadar geriledi.

Mağazalarını tek tek kapatıyor

Dev şirket küçülme kararı alırken, ağır bilançonun maliyeti de ortaya çıktı. İşte şirketin zararları ve oranları:

Mali durum ve zararlar:

Büyük Kayıplar:

Allbirds, son 12 ayda 254,1 milyon dolarlık satış yapmasına rağmen, 152,5 milyon dolar zarar etti. Bu büyük kayıp, yatırımcılar arasında ciddi endişelere yol açtı.

Nakit azalması:

2021 sonunda 289 milyon dolar nakite sahip olan şirketin nakit varlığı, 102 milyon dolara düştü. Bu nakit azalması, şirketin finansal sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.