Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius yaşamını yitirdi

Uluslararası piyasalara ilişkin yatırım araçıklamaları ile sürekli gündemde kalmayı başaran Mark Mobius, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Financial Express'de yer alan habere göre, uzun yıllar boyunca özellikle Asya ve gelişen piyasalar üzerine yaptığı yatırımlarla öne çıkan Mobius, yatırım dünyasında "gelişen piyasaların öncülerinden biri" olarak anılıyordu.

Mark Mobius kimdir?

Mark Mobius, 1936 yılında ABD'de doğdu. Boston Üniversitesi’nde lisans, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve ayrıca Wisconsin Üniversitesi’nde doktora eğitimi aldı. Kariyerine finans ve yatırım alanında başlayan Mobius, özellikle gelişen piyasalar konusundaki uzmanlığıyla uluslararası yatırım dünyasında önemli bir yer edindi.

Uzun yıllar Franklin Templeton Investments bünyesinde görev yapan Mobius, Templeton Emerging Markets Group'un kurucusu ve yöneticisi olarak Asya, Latin Amerika, Afrika ve Doğu Avrupa piyasalarına yönelik erken dönem yatırımlarıyla tanındı. Gelişen ülke ekonomilerine yaptığı yatırımlar sayesinde “gelişen piyasaların duayeni” olarak anıldı.

Mobius, kariyeri boyunca birçok ülkeyi ziyaret ederek saha araştırmalarına dayalı yatırım yaklaşımını benimsedi. Emekliliğinin ardından da farklı fon ve danışmanlık faaliyetlerinde yer almaya devam etti.