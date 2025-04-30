Dünyaca ünlü yatırımcıdan tavsiye: Nakit kraldır

Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, Bloomberg Television'a verdiği bir röportajda, "Bu aşamada nakit kraldır. Dolayısıyla fonlardaki paramın yüzde 95'i nakitte. Şu anda nakit tutmalı ve doğru zaman geldiğinde harekete geçmeye hazır olmalıyız" dedi.

Yaklaşık otuz yıldır gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan Mobius, Hindistan gibi bazı gelişmekte olan piyasa ülkelerinin mevcut ortamda oldukça iyi performans göstereceğini belirterek, "Ancak tüm bunlar dengelenene ve bu belirsizliğin yatıştığını görene kadar beklememiz gerekiyor" dedi.

Mobius, yatırımcıların piyasa fırsatlarını ancak önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde ticaret müzakereleri gerçekleştiğinde değerlendirebileceklerini söyledi. "3 ila 4 aydan fazla" bu kadar nakit tutmayacağını ve fırsatların nerede olduğuna bağlı olarak fonların bir kısmını dağıtmaya başlayacağını da belirtti.

Mobius Capital Partners'ın kurucu ortağı, "Piyasa daha da düşerse, elbette daha fazla para koyacağız" dedi.