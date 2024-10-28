Dünyada fintek gelirleri geleneksel bankacılığa oranla 3 kat hızlı büyüyecek

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), Finntek sektörüne ilişkin 2022-2023 raporunu yayımladı. TÖDEB açıklamasında, raporun TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS) üzerinden TÖDEB üyesi ödeme kuruluşlarıyla elektronik para kuruluşlarından alınan veriler ışığında hazırlandığı belirtildi.

Sektörün mevcut durum analizi yapıldı

5 sektör oyuncusuyla yapılan derinlemesine görüşme ve 50 sektör oyuncusuyla yapılan kantitatif görüşme sonucu elde edilen değerlendirmelerin de raporda yer bulduğu aktarılan açıklamada, bu değerlendirmelerin sektörün mevcut durum analizini ve beklentilerini ortaya koyduğu vurgulandı.

Müşterilere hızlı ve esnek çözümler öne çıktı

Raporda, ödeme ve elektronik para sektörünün, müşterilere hızlı ve esnek çözümler sunması, genç ve dinamik bir yapıya sahip olması, inovasyona önem vermesi gibi güçlü yönleriyle öne çıktığı belirtildi.

Geleneksel bankaların yaygınlığı finans sektörünün zayıf yönü

Raporda, yoğun rekabet, geleneksel bankacılığın yaygınlığı ve nitelikli insan gücü ihtiyacı sektörün zayıf yönleri olarak görülürken, fırsat alanları ise dijital dönüşümdeki ilerleme, geleneksel finansal yöntemlere alternatif oluşturulması ve büyüme potansiyeline sahip olunması olarak değerlendirildi.

Türkiye’nin Fintek yatırımı 1 milyar dolara yaklaştı

Raporda, 2023'te küresel fintek yatırımlarının gerileme kaydettiği ancak Türkiye'de fintek sektörüne yapılan toplam yatırımın 722 milyon dolara ulaştığı ifade edilirken, dünyadaki fintek gelirlerinin de gelecek yıllarda geleneksel bankacılığa kıyasla üç kat hızlı büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.

Dijital cüzdan yaygınlaşacak

Rapordaki geleceğe yönelik öngörülerin, Türkiye'de fintek sektörünün dijitalleşme sürecinin hızla devam edeceğini ve açık bankacılık ile dijital cüzdan çözümlerinin yaygınlaşacağını gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca B2B fintek çözümlerinin öneminin giderek arttığı, ödeme sistemleri ve elektronik para çözümlerinde hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hizmetlerin daha da öne çıkmasının beklendiği anlatılan raporda, sınır ötesi ödemelerde ve dijital finansal entegrasyonda önemli ilerlemelerin yaşanacağına da vurgu yapıldı.

Ödeme ve elektronik para kuruluşu sayısı arttı

Raporda, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 700 fintek kuruluşunun faaliyet gösterdiği, ödemeler dikeyinin 250'den fazla kuruluşla ekosistemin en büyük segmentini oluşturduğu ifade edildi.

Geçen yıl sonunda bu segmentte yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşu sayısının 79'a yükseldiği, büyüme ivmesinin istihdamda da kendisini gösterdiği aktarılan raporda, sektördeki istihdamın yüzde 34 artarak 5 bin 953 kişi olduğu, kadın çalışan oranının yüzde 41'e ulaştığı kaydedildi.

593,3 milyar lira tutarında elektronik para kullanıldı

Ödeme ve elektronik para sektörünün öz kaynaklarının 2022 yıl sonuna göre 2023 sonunda yüzde 157, dönem net karının ise yüzde 66 artış gösterdiği belirtilen raporda, geçen yıl 31 Aralık itibarıyla ödeme fonları müşteri sayısının 12,8 milyona, elektronik para kullanıcı sayısının ise 15,8 milyona yükseldiği, 2023'te 593,3 milyar lira tutarında elektronik para kullanımının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 6493 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler sayesinde sektörün kurumsal yapısının geliştiği ve mali bünyesinin güçlendiği bildirildi.

Açık bankacılık ve servis modeli bankacılığı gibi yenilikçi iş modellerinin ekosisteme kazandırıldığı vurgulanan raporda, Dijital Türk Lirası'nın test sürecindeki başarısının dijital finansal entegrasyonu daha da hızlandıracağı öngörüldü.

"Türkiye fintek sektörü güçlü bir konumda olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, sektörün gelişimini verilerle ortaya koymanın, sektör oyuncularının pazarda kendini doğru konumlandırabilmesi, sektörün bilinirliğinin artırılması ve yeni yatırımcıların sektöre çekilmesi açısından çok değerli olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti.

"Raporda sektörün gelişmesinde en etkili temel oyuncular sıralamasında regülatörlerden sonra TÖDEB'in yer alması da sağlıklı ve sürdürülebilir bir sektörel büyüme için üstlendiğimiz misyonun önemine işaret ediyor. Raporda hem sektörümüzün büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini hem de ilerleyen dönemlerde de bu gelişim hızlanacağının beklendiğini görebiliyoruz.

Türkiye fintek sektörü, gerek iç pazardaki büyüme gerekse uluslararası arenadaki etkisiyle önümüzdeki dönemde de güçlü bir konumda olacak. Kamusal düzenlemeler ve sektördeki inovasyonlarla birlikte fintek ekosistemimiz dönüşmeye devam edecek. Sınır ötesi ödeme çözümlerinin artması ve dijital finansal çözümlerin yaygınlaşmasıyla Türkiye sadece kendi pazarında değil, küresel ölçekte de daha fazla söz sahibi olacak."