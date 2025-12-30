Dünyada ilk 3'e girmek için ‘Hareket’e geçiyor

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Türkiye’nin ağır yük kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında önde gelen şirketlerinden Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, küresel arenadaki varlığını güçlendiriyor. Hareket CEO’su Abdullah Altunkum, 2025’te yaklaşık 4,5 milyar TL’lik yeni anlaşma imzaladıklarını belirterek, 2026’da yeni pazarlarla büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Geçen yıl halka arz olan Hareket’in 2025 yılını güçlü bir finansal ve operasyonel performansla tamamladığına dikkat çeken Altunkum, terzi usulü proje yönetim yaklaşımı ve ileri mühendislik kabiliyetiyle üç kıtada faaliyet gösterdiklerini belirtti. Altunkum, “2025 bizim için yeni projelerin yanı sıra mühendislik kapasitesinin, ekipman gücünün ve uluslararası etkinliğin artırıldığı stratejik bir yıl oldu. Enerji, yenilenebilir enerji, petrol ve gaz, nükleer enerji ile altyapı projelerinde geniş bir coğrafyada aktif rol aldık” dedi.

Cirosu 3 milyar TL’yi aştı

Altunkum, Türkiye’den Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Afrika’ya uzanan hatta yedi farklı endüstride çok sayıda projeyi eş zamanlı yürüttüklerine dikkat çekerek, “Katar Gaz, ADNOC, Nordex ve SOCAR gibi global ölçekte önemli iş ortaklarıyla imzaladığımız sözleşmelerle 105 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturduk. Üçüncü çeyrek itibarıyla 3 milyar 848 milyon TL ciroya ve 176 milyon TL kârlılığa ulaştık” dedi.

2025’in, Hareket’in yenilenebilir enerji alanındaki liderliğini pekiştirdiği bir yıl olduğunu vurgulayan Altunkum, Türkiye’de bugüne kadar taşınan en uzun rüzgâr türbini kanatlarının başarıyla sahaya ulaştırıldığını hatırlattı. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde gerçekleştirilen projede 90 metreyi aşan kanatların 520 kilometrelik zorlu bir güzergâhta taşındığını belirten Altunkum, “Bu operasyon sadece bir taşıma faaliyeti değil, baştan sona mühendislik gerektiren bütüncül bir projeydi. Yol simülasyonları, güzergâh etütleri, panel köprü uygulamaları ve saha modifikasyonlarıyla sektörde yeni bir referans oluşturduk” dedi.

Hareket’in yenilenebilir enerji alanındaki birikiminin 2007 yılına dayandığını belirten Altunkum, bugüne kadar 1.127 rüzgâr türbini kurulumu, 982 montaj hizmeti ve 1.436 taşıma operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kapasiteyi yüzde 50 artırdı

2025 yılında yapılan 132 milyon dolarlık ekipman yatırımıyla operasyonel kapasitenin yüzde 50 oranında artırıldığını belirten Altunkum, bu yatırımların daha büyük ve daha karmaşık projeleri aynı anda yönetebilmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. “Bugün Orta Doğu’dan Asya-Pasifik’e, Afrika’dan Avrupa’ya kadar üç kıtada büyük ölçekli projeleri eş zamanlı yürütebilecek bir yapıya sahibiz” diyen Altunkum, uluslararası sıralamalardaki yükselişe de dikkat çekti.

Hareket’in IC100 listesinde dört basamak birden yükselerek dünya genelinde 29’uncu, Avrupa’da ise 8’inci sıraya çıktığını aktaran Altunkum, IC T50 listesinde de dünya genelinde 15’inci sıraya yükseldiklerini söyledi. Altunkum, “Bu başarılar sadece ekipman yatırımlarının değil; insan kaynağımızın, mühendislik kültürümüzün ve uzun vadeli stratejimizin bir sonucu” dedi. Şirketin hedefi, alanında Avrupa’da ilk üç firma arasında yer almak.

2026’da offshore projelerinde atağa geçecek

Hareket’in geçtiğimiz yıl Marine Hizmetleri birimini kurduğunu hatırlatan Abdullah Altunkum, 2026 yılında offshore ve liman projelerinde büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Altunkum, “Marine Hizmetleri kapsamında yaptığımız, her biri 10 bin ton taşıma kapasiteli 330 sınıfı iki adet barge yatırımıyla offshore ve liman projelerinde daha güçlü bir oyuncu olacağız. Özellikle deniz üstü rüzgâr enerjisi projelerinde, 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren Türkiye’den Avrasya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada daha görünür olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.