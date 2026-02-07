Dünyada örnekleri çoğalıyor: TCMB yönetiminde dikkat çeken ortak Fed geçmişi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın ardından 6 yıl boş kalan Başekonomist koltuğuna 2025 yıl sonlarında Murat Taşçı'yı atanmıştı. Taşçı’nın ardından Şubat 2026’nın ilk günlerinde TCMB'nin başkan yardımcılığı görevine Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara atandı.

Başekonomist Murat Taşçı ve Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara’nın ortak noktası ise ABD Merkez Bankası Fed kökenli olmaları oldu.

2023 yılında Başkan Yardımcısı, 2024 başında da Başkan olan Dr. Fatih Karahan da Fed'de ekonomist olarak görev almıştı.

TCMB'de Fed geçmişi

Başkan Fatih Karahan, çalışma hayatına 2012 yılında New York Fed’de ekonomist olarak başlarken, 2022 yılına kadar İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara, son olarak Fed Finansal İstikrar Değerlendirme Bölümü Başkanı olarak görev alıyordu.

Başekonomist Murat Taşçı da 2006 yılında Cleveland Federal Rezerv Bankası’nda (Fed) ekonomist olarak göreve başlarken, 17 yıl boyunca burada görev yaptı.

Fed kökenli yöneticiler sadece TCMB’de yok

1 Ekim 2025’te İspanya Merkez Bankası'nda Ekonomi Müdürü olarak atanan David Lopez Salido, Fed’de Kıdemli Müdür Yardımcısı olarak görev almıştı.

İtalya Merkez Bankası'nda, 19 Şubat 2024’te Başkan Yardımcısı olarak atanan Chiara Scotti, öncesinde 20 yıl Fed’de çalışmış. Uluslararası Finans Bölümü'nde ekonomist olarak göreve başlayyan Scotti, Finansal İstikrar Bölümü’nde ve pandemi döneminde eski Başkan Yardımcısı Richard Clarida'ya Özel Danışman olarak hizmet verirken, sonrasında Dallas Fed’de Araştırma Direktörü olarak görev yaptı.

Antoine Martin de 1 Ocak 2024 tarihinde İsviçre Ulusal Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere de Martin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Martin, kariyerine 2001 yılında Kansas Fed’de başladı. Sonra New York Fed’e geçti ve 2023 yılına dek görev aldı.

Dünyaya yayılıyor

Birçok merkez bankasında görülen bu durum, hükümetlerin ve merkez bankalarının Fed'de çalışmanın getirdiği uzmanlık ve deneyimi önemsediğini gösteriyor. Bazı yetkililer, Fed'i merkez bankacılığı konusunda ilk elden deneyim kazanmak için “olağanüstü bir yer” olarak nitelendiriyor.