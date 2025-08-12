  1. Ekonomim
  3. Dünyanın en büyük bankası Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor!
Dünyanın en büyük bankası ICBC, Türkiye'deki operasyonları için şube kapatma ve birleştirme operasyonuna gidileceğini açıkladı. Türkiye'de 31 şubesi bulunan bankanın işlem sonrası şube sayısı 19'a düşürülecek.

Dünyanın en büyük bankası olan ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası), 2014 yılından beri hizmet verdiği Türkiye'de önemli bir operasyonel değişikliğe hazırlanıyor. 

Bankadan yapılan açıklamada, “Beş şubenin faaliyetlerine son verilmesine, yedi şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

Dünyanın en büyük bankası Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor! - Resim : 1

Şube sayısı 19'a düşecek

Halihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan ICBC, değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek. Çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan banka, 2014 yılında Tekstilbanka'a ait hisselerin satın alınmasıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı. 

Ekonomi
