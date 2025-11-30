Dünyanın en büyük devlet fonundan Microsoft'a veto

Norveç’in yaklaşık 2 trilyon dolarlık devlet varlık fonu, bu hafta Microsoft’un yıllık genel kurulunda, şirketin insan hakları açısından riskli ülkelerde faaliyet yürütmesinin doğurabileceği sonuçlara ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlamasını talep eden hissedar önerisine destek vereceğini açıkladı. Microsoft yönetimi ise hissedarlara, 5 Aralık’taki genel kurulda bu öneriye karşı oy kullanma tavsiyesinde bulunmuştu.

Fon, internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Yönetim kurulu, şirketin karşı karşıya olduğu önemli sürdürülebilirlik risklerini ve faaliyetlerinin daha geniş çevresel ve sosyal sonuçlarını dikkate almalıdır” ifadelerine yer verdi.

50 milyar dolarlık hisseye sahip

Dünya genelinde en büyük devlet varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu’nun verilerine göre kurum, 30 Haziran itibarıyla Microsoft’ta yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yüzde 1,35 hisseye sahip. Bu tutar, fonun Nvidia’dan sonra en büyük ikinci hisse senedi yatırımı konumunda. LSEG verilerine göre Norveç fonu, Microsoft’un sekizinci en büyük hissedarı.

Fon ayrıca, Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın yönetim kurulu başkanlığına yeniden atanmasına ve maaş paketine karşı oy kullanacağını duyurdu. Açıklamada, yıllık ücretin önemli bir bölümünün 'istifa veya emeklilik durumu ne olursa olsun, beş ila on yıl boyunca kilitli tutulacak hisseler şeklinde verilmesi' gerektiği vurgulandı.

Norveç Varlık Fonu’nun uzun süredir uyguladığı kurumsal yönetişim politikası, bir şirketin CEO’sunun aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmesine karşı çıkıyor. Fon, özellikle ABD’deki yönetici maaşlarının “aşırı yüksek” olduğunu sık sık dile getiriyor.

Oylama tavsiye niteliğinde

Microsoft’ta yapılacak 'say-on-pay' (yönetici maaş paketine ilişkin danışma oylaması) oylaması tavsiye niteliği taşıyor. Hissedarların çoğunluğunun maaş paketine karşı oy kullanması durumunda dahi oylama bağlayıcı bir sonuç doğurmuyor.