Dünyanın en büyük havalimanı GES’i Dalaman’da

Hüseyin GÖKÇE



Dalaman Havalimanı, çatısındaki GES ile enerji ihtiyacının yüzde 55’ini karşılıyor. YDA Dalaman Havalimanı, terminal binası çatısı üzerine inşa edilen dünyanın en büyük havaalanı GES yatırımı oldu. GES ile yıllık 200 bin ağacın korunması hedefleniyor. YDA Dalaman Havalimanı CEO’su Yiğit Laçin, yenilenebilir enerji üretimi ve sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında Türkiye için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Dünyanın enerji verimliliği en yüksek ve çevre dostu havalimanlarından biri olma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Laçin, ilk fazında 45 bin metrekare çelik yapıdan oluşan proje alanı üzerine 15 bin güneş paneli kurulumunun tamamlandığını bildirdi. İlk etapta havalimanının enerji ihtiyacının yüzde 55’inden fazlasının güneş enerjisiyle karşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Laçin, yaklaşık 3 bin hanenin elektrik enerjisi talebine eşdeğer olan 8.250 kW DC kurulu güce sahip olacaklarını anlattı. Laçin, “Havalimanı terminal binası çatısı üzerine kurulu dünyadaki en büyük GES projesine ülkemiz adına imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye'nin yolcu bakımından en yoğun 6. havalimanı

Dalaman Havalimanının uzun bir sahil şeridine hizmet verdiğine değinen Laçin: “Havalimanımız, önemli turizm bölgelerine yakınlığı nedeniyle Türkiye’nin en yoğun 6. ve uluslararası yolcu bakımından en yoğun 5. havalimanı. 2023 yılında 5,2 milyon yolcuya hizmet vererek önemli bir başarı elde ettik” diye konuştu.

Yüksel Laçin, havalimanında tamamen LED aydınlatmaya geçtiklerini, a ayrıca apronda kullanılanlar yanı sıra yöneticilerin araçlarının da elektrikli araçlarla değiştirildiğini kaydetti. Laçin, “Havalimanları için onaylanmış tek küresel karbon yönetimi sertifikasyon programı olan Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında doğrudan Seviye 2 “Azaltma” akreditasyonunu aldık. Gereksiz enerji kullanımını azaltmak için sensör tabanlı kontrol sistemleriyle herhangi bir hareket olmadığında ısıtma, iklimlendirme, aydınlatma gibi birden fazla sistemin havalimanı personeli tarafından otomatik veya manuel olarak kapatılmasını sağlıyoruz” dedi.