Dünyanın en büyük varlık fonundan 'tahvil' uyarısı

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, tahvillerin güvenli liman özelliğini kaybettiğini değerlendirirken; uzun vadeli ABD ve Japonya devlet tahvillerinde “ağırlık azalt” pozisyonunu korudu.

BlackRock, artan oynaklık ortamında tahvillerin portföyler için artık güvenilir bir koruma sağlamadığını belirtti.

Şirket, uzun vadeli tahvil getirilerindeki sıçramaların borç sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırdığını, bu hareketin başlıca tetikleyicisinin ise ABD’nin gümrük tarifesi riskleri olduğunu vurguladı.

BlackRock’a göre, söz konusu etkiler en belirgin şekilde Japonya’da hissedilirken, kurum uzun vadeli ABD ve Japonya devlet tahvillerinde “ağırlık azalt” pozisyonunu koruduğunu kaydetti.

