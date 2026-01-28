Dünyanın en büyük varlık fonundan 'tahvil' uyarısı

BlackRock, artan oynaklık ortamında tahvillerin portföyler için artık güvenilir bir koruma sağlamadığını belirtti.

Şirket, uzun vadeli tahvil getirilerindeki sıçramaların borç sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırdığını, bu hareketin başlıca tetikleyicisinin ise ABD’nin gümrük tarifesi riskleri olduğunu vurguladı.

BlackRock’a göre, söz konusu etkiler en belirgin şekilde Japonya’da hissedilirken, kurum uzun vadeli ABD ve Japonya devlet tahvillerinde “ağırlık azalt” pozisyonunu koruduğunu kaydetti.