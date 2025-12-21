Dünyanın en çok milyarder barındıran 20 şehri açıklandı

2025 verilerine göre dünyanın en çok milyarder barındıran şehirleri açıklandı. Liste, küresel ekonomik merkezlerin zengin bireyleri çekmeye devam ettiğini ortaya koyarken, Asya’da Mumbai ve Hong Kong gibi kentlerin de üst sıralarda yer aldığı görüldü. Veriler Forbes ve Hurun Global Rich List kaynaklı raporlara dayanıyor.

En çok milyarder bulunan 20 şehir

• New York, ABD – 109 milyarder

• Hong Kong, Çin (SAR) – 74

• Moskova, Rusya – 73

• Mumbai, Hindistan – 69

• Beijing (Pekin), Çin – 63

• Londra, Birleşik Krallık – 62

• Shanghai (Şanghay), Çin – 54

• Singapore, Singapur – 52

• San Francisco, ABD – 50

• New Delhi, Hindistan – 43

• Shenzhen, Çin – 37

• Bangkok, Tayland – 36

• Taipei, Tayvan – 35

• Paris, Fransa – 34

• Hangzhou, Çin – 33

• Guangzhou, Çin – 32

• São Paulo, Brezilya – 31

• Jakarta, Endonezya – 30

• Los Angeles, ABD – 30

• Seoul, Güney Kore – 30

Listenin zirvesinde New York yer alırken, finans ve yatırım sektörlerinin başkenti olmasının etkisi açıkça görülüyor. Asya’dan Hong Kong, Mumbai, Beijing ve Shanghai gibi metropoller de yüksek milyarder sayılarıyla dikkat çekiyor.

Avrupa’dan Londra ve Paris, Batıdan San Francisco ve Los Angeles sıralamada güçlü temsil ediliyor.

Zenginlerin coğrafi dağılımı

Kuzey Amerika ve Asya şehirleri en yüksek milyarder konsantrasyonuna sahip. Hindistan şehirleri özellikle Mumbai ve New Delhi ile listeyi yükseltiyor. Çin metropollerinde ise ekonomik dalgalanmaya karşın milyarder sayısı hâlâ yüksek.

Uzmanlar, milyarderlerin büyük şehirlerde yoğunlaşmasının arkasında finansal altyapı, küresel şirket merkezleri, girişim sermayesi ekosistemleri ve yaşam kalitesi gibi faktörler olduğunu belirtiyor.

Özellikle ABD ve Asya şehirlerinin teknoloji, finans ve ticaret alanlarındaki liderliği bu yapıyı destekliyor.