Dünyanın en değerli şirketi yeniden değişti: Nvidia taht savaşını kaybetti

Apple, teknoloji şirketleri arasındaki piyasa değeri yarışında Nvidia’yı geride bırakarak yeniden dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi. Şirketin piyasa değeri 4,88 trilyon dolara ulaşırken, Nvidia ise 4,86 trilyon dolarla ikinci sıraya geriledi.

Teknoloji devleri arasındaki yarışta lider değişti

Teknoloji hisselerinde yaşanan hareketlilik, cuma günü dikkat çekici bir gelişmeye sahne oldu. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Apple hisseleri günü istikrarlı bir performansla tamamlarken, şirketin piyasa değeri 4,88 trilyon dolara yükseldi.

Son bir yılda yapay zeka odaklı yükselişin başrolündeki Nvidia ise günü yüzde 3,5 değer kaybıyla kapattı. Bu düşüşün ardından şirketin piyasa değeri yaklaşık 4,86 trilyon dolara gerileyerek liderlik koltuğunu Apple’a bıraktı.

Apple böylece geçen yılın nisan ayından bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden elde etti.

Yatırımcıların odağı değişiyor

Piyasa değerindeki bu değişim, yatırımcıların ilgisinin yalnızca yapay zeka altyapısından doğrudan fayda sağlayan şirketlerle sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Uzmanlara göre yatırımcılar, teknoloji sektöründe daha geniş bir şirket grubunu değerlendirmeye başladı.

Apple'ın yapay zeka stratejisi öne çıkıyor

BRI Wealth Management Yatırım Başkanı Toni Meadows, piyasadaki değişen yatırımcı yaklaşımını değerlendirdi.

Meadows, Apple’ın uzun süre boyunca büyük ölçekli yapay zeka modeli geliştirme yatırımları yapmaması nedeniyle sektörde geride kaldığının düşünüldüğünü belirterek, artık bu algının değişmeye başladığını ifade etti.

Apple’ın yoğun sermaye harcaması baskısını daha sınırlı yaşadığını vurgulayan Meadows, şirketin hizmet gelirleri, güçlü ekosistemi ve donanım yenileme döngüsü sayesinde yapay zekayı gelir modeline dönüştürme konusunda avantajlı bir konumda bulunduğunu söyledi.

Meadows, piyasadaki yeni fiyatlamanın spekülatif yapay zeka beklentilerinden çok Apple’ın sürdürülebilir gelir yapısına duyulan güveni yansıttığını dile getirdi.

Siri güncellemesi dikkat çekti

Yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandıran Apple, geçtiğimiz ay dijital asistanı Siri’yi kapsamlı bir güncellemeyle yeniledi.

Şirket, bu hamleyle büyük teknoloji şirketleri ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren yeni nesil girişimlerle arasındaki rekabet farkını azaltmayı hedefliyor.

Bazı analistler ise her iPhone’da bulunan kişisel verilerin Apple için önemli bir yapay zeka potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Söz konusu verilerin gizlilik politikaları kapsamında işletim sistemlerinde korunması ve bu potansiyelin güvenli biçimde nasıl kullanılacağı ise şirketin önündeki en önemli konular arasında gösteriliyor.

Nvidia gücünü koruyor

Uzmanlar, Nvidia’nın ikinci sıraya gerilemesinin şirketin sektördeki etkisini kaybettiği anlamına gelmediğini belirtiyor.

Geçtiğimiz ekim ayında 5 trilyon dolar piyasa değerini aşan ilk şirket olarak kayıtlara geçen Nvidia’nın, üretken yapay zeka teknolojilerinde kullanılan grafik işlemcileriyle sektörün temel oyuncularından biri olmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

Analistler, piyasa beklentilerinin yeniden değişmesi durumunda Nvidia’nın dünyanın en değerli şirketi unvanını yeniden kazanabilecek konumda olduğuna işaret ediyor.