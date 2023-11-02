Dünyanın en iyi işletme okullarında kadın hakimiyeti

Kadın M.B.A. öğrencilerinin payının artması, işletme okullarının son yıllarda daha fazla kadını bünyelerine dahil etme yolundaki kararlı çabalarının bir yansıması... Penn State University ve Oxford Üniversitesi’ndeki tam zamanlı M.B.A. programları ilk kez bu akademik yılda eşitliği sağladılar.

Kadınları işletme eğitimiyle yöneticilik pozisyonlarına yükseltmeyi amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen bir kurum olan Forté Foundation’a göre; anılan iki okul, George Washington Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nin arasına katıldı.

Wall Street Journal'ın haberine göre; genel olarak, ABD, Kanada ve Avrupa'daki en iyi 50'den fazla okulu içeren vakfın partner okullarındaki tam zamanlı yüksek lisans öğrencilerinin yüzde 42'sini kadınlar oluşturuyor. Bu oran 10 yıl önce yüzde 33'tü.

Tıp ve hukukta kadınlar hakim

Kadınlar 1980’li yılların başlarından bu yana ABD’de lisans derecelerinin çoğunluğunu elde ediyor. Kadınlar tıp ve hukuk gibi başkaca lisans disiplinlerinde sayıda daha fazla olsalar da M.B.A. programlarında kadın temsili geride kalmıştı.

Vakfa göre, Forté'nin partner işletme okulları arasında tam zamanlı bir yüksek lisans programına erkeklerden daha fazla kadın kaydeden ilk okul 2018 yılında Güney California Üniversitesi oldu. Üç yıl sonra Wharton, bu kritere ulaşan ilk seçkin okul oldu.

Forte Foundation CEO'su Elissa Sangster, işletme okullarının kadın başvuru sahiplerini artırmak için yıllardır bilinçli bir şekilde çalıştığını söyledi.