Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu: Türkiye’den 5 şirket listede

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Forbes ve pazar araştırma şirketi Statista, çalışanlara anlamlı işler, üst düzey ücretlendirme, yeni teknolojiler konusunda eğitim ve daha fazlasını sunarak onları destekleyen şirketleri değerlendirdiği “2026 Dünyanın En İyi İşverenleri” listesini hazırladı.

Forbes, dünya genelindeki en iyi işverenleri belirlemek amacıyla Statista ile üst üste yedinci yıl iş birliği yaptı.

Listeyi oluşturmak için Forbes ve Statista, 50’den fazla ülkede 300 binden fazla çalışanla anket gerçekleştirdi.

Çevrim içi olarak yürütülen anketler, katılımcıların anonim kalabilmesi amacıyla herhangi bir şirketten bağımsız olarak yapıldı.

Çalışanlara işverenlerini tavsiye edip etmeyecekleri soruldu

Anket katılımcılarına, otomatik tamamlama seçeneği bulunan açık uçlu bir soruyla nerede çalıştıkları soruldu. Şirketlerin değerlendirmeye alınabilmesi için binden fazla çalışan istihdam etmeleri ve küresel ölçekte faaliyet göstermeleri şartı arandı.

Katılımcılardan, işverenlerini ailelerine ve arkadaşlarına tavsiye etme olasılıklarını değerlendirmeleri istendi. Çalışanlar ayrıca şirketlerini maaş, kariyer ilerleme fırsatları, iş-yaşam dengesi ve şirket itibarı gibi kriterler açısından değerlendirdi.

Ankete katılanlar, son iki yıl içinde çalıştıkları eski işverenlerini ve kendi sektör bilgileri aracılığıyla tanıdıkları ya da orada çalışan arkadaşları ve aile üyeleri sayesinde bilgi sahibi oldukları şirketleri de değerlendirdi.

Anket yanıtları daha sonra bir araya getirilerek önceki üç yıldan elde edilen verileri de içeren bir puanlama sisteminden geçirildi. Liste hazırlanırken daha güncel verilere ve mevcut çalışanların değerlendirmelerine daha fazla ağırlık verildi.

En yüksek puanları alan şirketler Forbes’un nihai sıralamasına girdi. Her ülkede seçilen şirketlerin sayısı nüfusa ve her bölgedeki uygun şirketlerin sayısına göre değişiklik gösterirken, sonuç olarak 52 ülkede merkezi bulunan toplam 900 şirket, 2026 Dünyanın En İyi İşverenleri listesinde yer aldı.

Türkiye’den 5 şirket listeye girdi

Bu yılki en iyi işverenler listesinde Türkiye’den kriterlere uyan 5 şirket yer aldı.

Türkiye’den listede en üst sırada yer alan şirket, 23. sıradaki Sabancı Holding oldu.

Sabancı Holding’i 139. sırada Koç Holding izledi. İş Bankası 419. sırada yer alırken, Yıldız Holding listeye 487. sıradan girdi. Türk Hava Yolları ise 603. sırada yer aldı.

Microsoft üst üste üçüncü kez zirvede

Bu yıl listenin zirvesinde teknoloji devi Microsoft yer aldı ve üst üste üçüncü yıl birinci sıradaki yerini korudu.

Microsoft’u, ikinci sıradaki konumunu koruyan Delta Air Lines izledi. Üçüncü sırada, 2025’teki 14. sırasından yükselen e-ticaret platformu Shopify yer aldı. Shopify’ı, 12. sıradan dördüncülüğe yükselen Costco ve beşinci sıradaki Nvidia takip etti.