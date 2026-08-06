Dünyanın en pahalı iPhone’u Türkiye’de: ABD ile fiyat farkı katlanarak artıyor!

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Türkiye'de bir iPhone 17 Pro'nun fiyatı ABD'dekinin iki katından fazla. Bu da Türkiye'yi incelenen 41 pazar arasında telefonun en pahalı satıldığı ülke yapıyor.

Deutsche Bank Research'ün "Dünya Fiyatları Haritası 2026" raporu, aynı 256 GB'lık modelin dünya genelindeki fiyatlarını karşılaştırıyor. Rapora göre Avrupa ülkeleri, sıralamanın en pahalı bölümünün büyük kısmını oluşturuyor.

Karşılaştırma, Avrupa ile ABD arasındaki fiyat farkının son 10 yılda açıldığını da gösteriyor.

Avrupa'da en pahalı Türkiye'de, en düşük İsviçre'de

İncelenen 21 Avrupa ülkesi arasında en düşük fiyat 1.187 Euroyla (63 bin 861 TL) İsviçre'de. Sıralamanın diğer ucundaki Türkiye ise belirgin biçimde ayrışıyor. Aynı telefon Türkiye'de 2.222 Euroya (yaklaşık 119 bin TL) satılıyor. Bu, 41 pazar arasındaki en yüksek fiyat.

Macaristan, 1.565 Euroyla (84 bin 197 TL) Avrupa'nın en pahalı ikinci ülkesi. Bu fiyat Türkiye'dekinden 657 Euro (35 bin 347 TL) düşük, İsviçre'dekinden ise 378 Euro (20 bin 336 TL) yüksek.

ABD'den yalnızca Japonya daha ucuz, Güney Kore aynı seviyede

40 pazar arasında iPhone 17 Pro'nun ABD'den daha ucuz olduğu tek ülke Japonya. Telefon ABD'de 1.012 Euro (54 bin 446 TL) ya da 1.181 dolara (51 bin 19 TL) satılırken Japonya'da fiyat 961 Euro (51 bin 702 TL) ya da 1.121 dolar (48 bin 427 TL). Güney Kore'deki fiyat ise ABD ile aynı.

Raporda, "Yenin zayıf seyri sayesinde en ucuz iPhone Japonya'da satılıyor. Samsung kaynaklı iç rekabet nedeniyle Güney Kore de dünyadaki en ucuz ülkeler arasında kalmayı sürdürüyor," denildi.

Vergiler belirleyici rol oynuyor

Raporda, iPhone fiyatlarının Avrupa genelinde büyük farklılık göstermesinde vergilerin rolüne dikkat çekildi. Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 27 olduğu Macaristan'da vergilerin iPhone'un göreli fiyatını yükselttiği vurgulandı.

Neredeyse her şeyin en pahalı olduğu ekonomi olmasına rağmen İsviçre, yüzde 8,1'lik düşük KDV oranı sayesinde incelenen Avrupa ülkeleri arasında iPhone'un en ucuz olduğu ülke konumunda.

Dünya genelinde ikinci sırada ise iPhone 17 Pro'nun 1.937 Euroya (104 bin 211 TL) satıldığı Brezilya bulunuyor.

Raporda, "Türkiye ve Brezilya, vergilerin, gümrük tarifelerinin ve para birimlerindeki değer kaybının bir iPhone'un fiyatını nasıl değiştirebildiğini gösteriyor," ifadeleri kullanıldı.

Mısır 1.605 Euroyla (86 bin 349 TL) üçüncü, Meksika ise 1.420 Euroyla (76 bin 396 TL) altıncı sırada. Meksika ve Hindistan dışında, dördüncü ile 24'üncü sıralar arasındaki ülkelerin tamamı Avrupa'da yer alıyor.

En ucuz İngiltere, ancak fark sınırlı

Avrupa'nın en büyük beş ekonomisi arasında iPhone 17 Pro'nun en ucuz olduğu ülke 1.265 Euroyla (68 bin 57 TL) İngiltere. En pahalı ülke ise 1.332 Euroyla (71 bin 662 TL) İtalya.

Aradaki fark büyük değil. Fransa'da fiyat 1.323 Euro (71 bin 177 TL), İspanya'da 1.312 Euro (70 bin 586 TL), Almanya'da ise 1.293 Euro (69 bin 563 TL).

Avrupa, ABD'ye kıyasla ne kadar pahalı?

Raporda ABD'deki iPhone fiyatı 100 kabul edilerek diğer ülkelerdeki fiyatlarla karşılaştırıldı. Buna göre iPhone 17 Pro, Türkiye'de ABD fiyatının 2,19 katına satılıyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki fiyat yüzde 119 daha yüksek.

Euronews'ün derlediği habere göre Türkiye, listede iPhone fiyatının ABD'dekinin iki katını aştığı tek ülke.

Türkiye'nin sıralamada diğer ülkelerden ayrışmasının başlıca nedeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV). Bir iPhone'u yurt dışına, örneğin ABD'ye giderek satın alanların dahi Türkiye'de 54 bin 258 TL'lik IMEI kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

Bu tutar, telefonun ABD'deki fiyatından yalnızca 34 dolar (1.469 TL) daha düşük.

iPhone 17 Pro fiyatı ABD'ye kıyasla İsviçre'de yüzde 17, İngiltere'de ise yüzde 25 daha yüksek.

Göreli fiyatlar: iPhone 7 ve iPhone 17 Pro

2026'daki iPhone 17 Pro ile 2017'deki iPhone 7'nin ABD'ye göre fiyatları karşılaştırıldığında, endeks Avrupa'daki fiyatların ABD'den daha hızlı arttığını gösteriyor.

2017'de iPhone 7'nin ABD'deki fiyatı da endekste 100 olarak kabul edildiği için ülkedeki endeks değeri değişmedi. Ancak telefonun nominal fiyatı 815 dolardı (35 bin 208 TL). iPhone 17 Pro'nun fiyatı ise 1.181 dolara (51 bin 19 TL) ulaştı.

Hesaplama basit bir endekse dayanıyor: Bir iPhone ABD'de 100 birime satılıyorsa diğer ülkelerde kaç birime satılıyor?

Bu karşılaştırmada en büyük artışlar Türkiye ve Brezilya'da görüldü. iPhone 7, Türkiye'de ABD'den yüzde 47 daha pahalıydı. iPhone 17 Pro'da bu fark yüzde 119'a çıktı.

Brezilya'da da benzer bir tablo görüldü. ABD ile fiyat farkı yüzde 37'den yüzde 91'e yükseldi.

Son 10 yılda fiyat farkındaki en büyük artışlardan biri de 21 puanla Norveç'te kaydedildi. İsveç, Finlandiya ve İngiltere'de ise fark 15'er puan arttı.

Avrupa ülkeleri arasında en sınırlı değişim, yalnızca 7 puanlık artışla Yunanistan'da görüldü.

Raporda, "Apple fiyatları merkezî olarak belirliyor ve ürün dünyanın her yerinde aynı. Bu nedenle fiyat farklılıkları vergileri, gümrük tarifelerini, dağıtım maliyetlerini ve döviz kuru etkilerini yansıtıyor. Bu da iPhone'u ticaret ve maliye politikalarının mükemmel bir göstergesi haline getiriyor," denildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın referans kurlarına göre Haziran 2017'de 1 Euro ortalama 1,1229 dolar ederken Haziran 2026'da bu rakam 1,1518 dolara çıktı. Bu, yüzde 2,6'lık sınırlı bir değişime karşılık geliyor.

Gelir farkı satın alınabilirlik uçurumunu büyütüyor

Bu rakamlar nominal fiyatları gösteriyor ve ülkeler arasında büyük farklılık gösteren gelir düzeylerini hesaba katmıyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre 2025'te yıllık ortalama brüt ücret Türkiye'de 18 bin 590 Euro (1 milyon 142 TL), İsviçre'de ise 107 bin 487 Euroydu (5 milyon 782 bin 801 TL).

Gelir düzeyleri de hesaba katıldığında iPhone'a erişilebilirlik bakımından ülkeler arasındaki fark daha da büyüyor.